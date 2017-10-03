Астана, 3 октября, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев объяснил причины роста цен на продовольственные товары в ходе заседания правительства.

Vecher.kz Национальный банк Республики Казахстан

По его словам, одной из причин роста цен является рост потребительского кредитования. Объем задолженности по кредитам в банках с начала года вырос на 11%, что составляет 270 млрд тенге.

Еще одной причиной роста цен является повышение цен на импорт.

«Дефлятор ВВП, который отражает изменение всех цен на отечественные товары, за первое полугодие текущего года составил 6,7%, что ниже показателя индекса потребительских цен, которые включают в себя изменение цен и на импортированные товары», — говорит Акишев.

Глава Нацбанка отметил, что Казахстану потребуется больше времени, чтобы конкурировать с импортом из соседних стран. Так, рост импорта из России на 32% показал неконкурентоспособность отечественных производителей.

Ранее на заседании Правительства министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что по итогам 2017 года ожидается инфляция на уровне 6,9−7,5%.