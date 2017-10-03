Краснодар, 3 октября, 2017, 11:34 — ИА Регнум. В администрации Белореченского района Краснодарского края произошли кадровые изменения в руководстве. После 17 лет бессменного правления Ивана Имгрунта эту должность занял новый глава. Им стал Дмитрий Федоренко, предаёт ИА REGNUM 3 октября.

Belorechensk.ru фото Амяна Артёма Белореченск

Выборы и инаугурация состоялись накануне в ходе сессии Совета муниципального образования. Конкуренцию директору ООО «Жилсервис» Дмитрию Федоренко, претендовавшему на должность главы района, составил генеральный директор ООО «Трансремстрой» Роман Еремеев.

Читайте также: Приморско-Ахтарский район Кубани остался без главы: что в наследство?

По итогам голосования руководителем Белореченского района депутаты единогласно избрали Дмитрия Федоренко.

«Впереди вам предстоит большая и сложная работа. В сегодняшней непростой экономической и политической ситуациях важнее всего обеспечить на местном уровне исполнение всех социальных гарантий, обязательств и задач, поставленных губернатором», — отметил в заместитель главы Кубани Алексей Копайгородский, поздравляя Федоренко с избранием на ответственный пост.

Напомним, Иван Имгрунт, который руководил районной администрацией с 2000 года, в сентябре заявил, что не будет баллотироваться на следующий срок. Его полномочия на посту районного главы истекали как раз в сентябре 2017 года. Как пояснил сам Имгрунт, такое решение он принял, руководствуясь тем, что сегодня политика президента РФ и губернатора Краснодарского края направлена на омоложение кадрового состава руководящих органов. Между тем, на официальном сайте Белореченского района изменения в графе «Администрация» пока не внесены, руководителем по-прежнему значится Иван Имгрунт.

Добавим, что нынешнему главе района предыдущий руководитель оставил довольно таки неплохое наследство. Так, например, в феврале 2017 года Белореченский район вошёл в десятку лучших в Краснодарском крае по экономическим показателям и в тройку лидеров — по инвестиционной привлекательности. Район развивается стремительными темпами. На территории Бжедуховского поселения работает тепличный комплекс «Овощи Краснодарского края» площадью 30 гектаров, которому нет аналогов в России. Только за последние пять лет на территории Белореченского района в результате инвестиционных вложений было открыто 10 новых предприятий. В 2017—2018 годах в районе планируют реализовать 20 инвестпроектов.

Сам же глава района Иван Имгрунт также зимой 2017 года занял первое место в краевом рейтинге глав по доверию населения. Он был признан лучшим среди глав 44 муниципалитетов в краевом рейтинге эффективности по критерию «Работоспособность главы и доверие населения к нему».

Ранее по теме: Крымскому району Кубани утвердили нового-старого главу

Однако позднее репутация Имгрунта была немного подпорчена. В конце марта 2017 года районного главу заподозрили в превышении полномочий при выделении земли под придорожное кафе на трассе Майкоп — Усть-Лабинск. Следствие установило, что в 2003 году ООО «Фирма «Позитрон» обратилось в администрацию района за согласованием размещения культурно-оздоровительного комплекса на землях Родниковского селекционно-семеноводческого лесхоза Минприроды России. Своим постановлением руководитель района дал добро на размещение объекта, обозначив его как временный, что допускается на лесных землях, пишет газета «Коммерсантъ». В 2005 году чиновник обязал ООО «Позитрон» разработать проектно-сметную документацию, согласовать ее в муниципальных структурах и приступить к работам. При этом временный статус объекта в документах уже указан не был. Фактически, как отмечает следствие, на участке появилось придорожное кафе «Дядя Ваня». Впоследствии изменение схемы использования земельного участка позволило передать его ООО «Позитрон» в собственность. В результате незаконных сделок, как полагает следствие, из собственности РФ выбыл участок лесного фонда, причиненный ущерб оценивается в 4,2 млн рублей.

Это не единственное уголовное дело, связанное с земельными аферами в Белореченском районе. Весной 2016 года сотрудники прокуратуры, которые провели проверку достоверности представленных сведений о доходах, расходах и имуществе муниципальных служащих и их семей, усомнились в законности приобретения супругой главы Белореченского городского поселения более 30 га из земель сельскохозяйственного назначения. Следствие начало расследование этой истории по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особом крупном размере»). Общая сумма ущерба превысила 3,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, менее недели назад в Краснодарском крае сменился глава Абинского района. Выборы прошли 27 сентября в ходе сессии Совета муниципального образования. По результатам работы конкурсной комиссии на должность претендовали три кандидата: директор МУП «Абинскапстрой» Дмитрий Хрушков, директор МУП «Инжнерный центр» Евгений Кухарев и глава Абинского городского поселения Петр Мироненко. Депутат единогласно проголосовали за Мироненко.