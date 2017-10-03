Москва, 3 октября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. В России был продан последний экземпляр нового лимузина ЗИЛ-41 047, публикация об этом была размещена 2 октября в паблике «Русский автомобиль» соцсети «ВКонтакте».

jeka3000 Автомобиль ЗИЛ-41 047

Администрация паблика сообщает, что в конце 2014 года Компания МСЦ6 АМОЗИЛ выкупила у Завода имени Лихачёва оборудование легкового цеха.

В 2015 году МСЦ6 АМОЗИЛ начала выпуск автомобилей представительного класса. Сейчас компания продала последний экземпляр ЗИЛ-41 047.

Модель выпускалась заводом с 1986 года. Сообщается, что этот автомобиль стал 154 экземпляром. В паблике были также опубликованы фотографии машины в 2015 году, когда она находилась в полусобранном состоянии.

Руководители группы отмечают, что у компании в запасе еще осталось несколько экземпляров укороченной версии этого лимузина.

Напомним, ЗИЛ-41 047 представляет собой автомобиль представительного класса в кузове лимузин. На автомобиле установлен двигатель объемом 7,68 л, его мощность составляет 315 л.с.

Семиместный заднеприводный автомобиль может разогнаться до скорости 190 км/ч, до 100 км/ч он разгоняется за 13 сек., его снаряженная масса — более 3,5 т.