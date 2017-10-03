Волгоград, 3 октября, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Уже менее чем через два месяца жители и гости Волгограда смогут проехать по новой магистрали вдоль Волги. Сроки завершения строительства рокадной дороги озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время инспекции объект, передаёт ИА REGNUM 3 октября.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Речпорт

«Рокадная дорога — это серьезная платформа для дальнейшего развития всей территории набережной. Задача — завершить этот этап мощного проекта, как и планировали, до конца ноября», — акцентировал глава региона.

Возведение участка нулевой продольной магистрали в границах улиц Калинина и Пугачевской до Волгоградского речного порта, протяжённостью 1,43 км, в настоящее время близится к завершению. Ввод второго участка — от набережной 62-й Армии до улицы Химической — состоится до конца ноября. На сегодня его готовность оценивается в 75%. Работы на третьем этапе — участке в 300 м — выполнены на 62%. Общая протяженность строящегося объекта — 3,6 километра, стоимость работ — 1,7 млрд рублей.

Читайте также: Свыше 330 млн рублей направят на ремонт набережной Волгограда

Как отметил глава региона, проект реализуется чётко по графику, отставаний в проведении работ не допущено. Дорожники на всех участках выполняют работы по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства. Ведется прокладка ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, электрических кабельных линий и тепловых сетей. Кроме того, на участке до улицы Химической было выполнено укрепление откоса, устройство подпорной стенки, земляного полотна, дорожной одежды. Ежедневно на объекте трудятся десятки рабочих.

Volgograd.ru Строительство рокадной дороги

После ввода в эксплуатацию рокадная дорога станет полноценным дублёром Первой продольной магистрали и позволит перераспределить транспортные потоки в центре Волгограда. Однако работы на этом не закончатся.

«В связи со строительством дороги появляется очень много пространств, до которых раньше не доходили руки. Надо полностью приводить в порядок придорожную инфраструктуру», — подчеркнул губернатор.

Речь, в частности, идёт о благоустройстве прилегающей территории, на которой появятся велосипедные дорожки, зоны отдыха, парковки, остановки, тротуары и освещение.

Как сообщало ИА REGNUM, проект обустройства центральной набережной Волгограда не ограничится строительством рокадной дороги. Важной частью комплексной программы по обновлению этой территории станет приведение в порядок здания Волгоградского речного порта.

«Речпорт является доминантой набережной. Здесь собственниками являются и частные лица, а также государственные, муниципальные предприятия. Мы договорились о приведении в порядок всего объекта, работы будут вестись поэтапно», — отметил губернатор.

Согласно проекту реконструкции так называемой «Шайбы», представленной губернатору, в верхней части этого здания в панорамном пространстве собираются открыть ресторан на 500 посадочных мест. Новое заведение расположится под самой крышей, сообщает ИА «СоцИнформБюро». Прежде именно здесь с 1984 по 1991 работал ресторан «Россия». Кроме большого общепита в «Шайбе» сделают бар и конференц-зал, а само здание ночью будет подсвечиваться разными цветами.

Обновится и внешний вид верхнего яруса Речпорта. В проект частный собственник планирует вложить порядка 300 миллионов рублей.

Подробнее: Причалы центральной набережной Волгограда спасают от разрушения

Напомним, ведётся на центральной набережной и ремонт причальных стенок. Всего на их восстановление, которое осуществляется в рамках масштабного проекта обустройства территории набережной Волгограда имени 62-ой Армии, будет направлено 206,7 млн рублей. Порядка 80% из этой суммы составят федеральные ассигнования.