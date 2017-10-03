Оксфорд, Великобритания, 3 октября, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Больные гриппом примут участие в первом в мире испытании универсальной вакцины, сообщает 3 октября Press Association.

James Gathany Ученый за работой

Проблема вакцин от гриппа заключается в том, что они меняются из года в год и не способствуют развитию иммунитета к данной болезни. Эту проблему и призвана устранить новая разработка ученых.

Ученые из Оксфордского университета исследуют вопрос возможности создания универсальной вакцины, которая решит вышеуказанные проблемы.

Свыше 10 тыс. человек в возрасте от 65 лет и выше примут участие в испытаниях нового препарата.

В настоящее время, вакцины от гриппа эффективны лишь в 30−40% случаев для людей в возрасте от 65 лет, новое лекарство может значительно улучшить данный показатель.

Предварительные испытания вакцины уже дали положительные результат: у 145 человек, участвовавших в тестировании, было выявлено повышение иммунитета к гриппу, что весьма обнадежило исследователей.