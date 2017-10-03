Москва, 3 октября, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Российские туристы, посетившие турецкий курорт Анталью с начала 2017 года, побили все рекорды по посещаемости, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Caas.by Пляж. Анталья. Турция

За 9 месяцев 2017 года Анталью посетили 3,376 млн российских туристов, привел цифры губернатор провинции Мунир Караоглу. Это является абсолютным максимумом прибытий российских туристов и самым большим показателем среди других въездных рынков.

По словам турецкого градоначальника, до 2017 года самым большим достижением по посещению туристов из России был 2014 год. В тот год Анталья за весь год приняла 3,307 млн российских туристов. В 2017 году эта цифра перекрыта уже в октябре.

«До конца 2017 года количество отдыхающих их России еще вырастет, — считает Караоглу. — Потому что из России едут в Турцию на отдых и в октябре, и ноябре».

В АТОР отметили, что граждане РФ выбирают Анталью не только как место для отдыха, но рассматривают для покупки недвижимости.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Турция ожидает минимум 4,5 млн туристов. Анталья планирует принять 3,5 млн туристов из России, что является существенным ростом в сравнении с 2016 годом.

Напомним, Турция увеличила безвизовый режим для граждан РФ на 30 дней. Граждане России смогут находиться в Турции 90 дней без визы вместо 60.

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