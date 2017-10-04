Южно-Сахалинск, 4 октября, 2017, 06:35 — ИА Регнум. Депутаты Сахалинской Облдумы готовят обращение в адрес председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина по поводу перераспределения доходов по Соглашениям о разделе продукции. Парламентарии утверждают, что перераспределение нефтегазовых доходов в пользу федерального центра в соотношении 75% / 25% грозит островноому региону нищетой. Сахалинцы собирают подписи под обращением к президенту, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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На пикетах жители Сахалина собрали более 9 тыс. подписей под обращением к главе государства. Сбор подписей продолжается.

5 тыс. подписей собрали в Южно-Сахалинске, 1 тыс. пришла из Корсакова, еще 3 тыс. через интернет, подписывают Оха, Макаров, Долинск, Шикотан, ожидаются подписи с Кунашира, Парамушира, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

Между тем, проект трехлетнего бюджета страны, который грозит, в том числе, и Сахалинской области, значительными проблемами, уже раскритиковали в Совете Федерации РФ и Счетной палате России: главный финансовый документ, в основном, предусматривает жесткую фиксацию расходов. По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, одной лишь экономии в нынешних условиях явно недостаточно — президент поручил вывести экономику в рост.

В Совфеде также считают принципиально важным не сокращать размер финансовой помощи регионам. Минфин исходил из дефицита консолидированных бюджетов в 182,9 млрд рублей. Но по данным руководителя Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой, он составляет 1,065 трлн рублей. Разрыв между реальной ситуацией и тем, что внесено в бюджет — в 5,8 раза.

«Давайте посмотрим на Приморский край, на Хабаровский край. Начиная еще с советских времен и по настоящее время. Еще Хрущёв собирался сделать из Владивостока Сан-Франциско. Уже тогда там было построено более 2,5 млн кв. метров жилья. Можно вспомнить саммит, который прошел во Владивостоке, можно многое еще вспомнить. Туда федеральный бюджет постоянно вкладывает деньги. Или Хабаровский край, посмотрите на тот же Хабаровск. Там всегда есть серьезная помощь федерального центра. Для Сахалина никогда ничего подобного не делалось. Мы же до сих пор по грунтовым дорогам ездим! А сколько в области нерешенных проблем? Жильё, больницы, детские сады! Сегодня мнения разные среди островитян. Есть и такие, которые говорят: «региональное правительство не может распорядиться деньгами, поэтому, пусть федеральный центр этим занимается». Но это в корне неверно! Накажут-то обычных людей, сахалинцев, курильчан! У нас же все буквально — за региональные деньги, даже аэропорты! Аэропорт, в отличие от других регионов, строят регионалы, аэропорты в области содержит регион. Нам нужно решать проблему транспортной доступности, ключевую для Сахалина. Как ее решать, если денег не будет?», — поделился мнением с корреспондентом ИА REGNUM депутат Областной думы Сахалина Юрий Выголов.

Социальные сети Сахалина кипят уже несколько дней. Мнения у сахалинцев — самые разные.

«Я думаю, что губернатор лукавит, говоря о нехватке оставшихся денег на действующие проекты. У верхушки тоже ведь не дураки сидят, чтобы всё забрать и загубить все на корню. Останутся деньги и на социалку, и на спорт, и на жилье».

«Тот кто подписывает это обращение к президенту — вопрос вообще изучал? Я чувствую на себе и своей семье, что живу в регионе с богатым бюджетом. Поэтому, если кто-то там, наверху, хочет навести порядок, я только «за»! И пусть контролируют защиту крупных проектов! Очень жестко — в плане их целесообразности. А то у нас строят грандиозные туристические объекты, аквапарк, а мы вместо отпуска вынуждены возить ребенка на материк к врачам, за деньги! А на Сахалине дети лежат в больнице в ужасных палатах, а в детских садах кормят детей консервами, а продукты в магазинах сомнительного качества, а рыбы хорошей не купить! Можно продолжать по всем сферам, особенно по социальным! Развитие развлекательной сферы и не развитие социальной превратит нас в нищих. И мне очень обидно, что на материке думают, что раз я с Сахалина, то у меня денег куры не клюют! А на самом деле это далеко не так!», — таково мнение одной группы участников интернет-дискусссии.

Но есть и иные суждения.

«Поверьте, ваша жизнь изменится в разы, когда у региона деньги заберут! Ничего не будет совсем — ни дорог, ни школ, ни строительства жилья!».

«Вот тут люди возмущаются — того нет, этого нет. И это — при большом бюджете! А представьте, что будет, когда он уменьшится в разы?! Губернатор сказал, что мы тогда не сможем выжить… Не знаю, кого он имел в виду — может, сахалинцев, а может — себя… Люди тоже этого не знают, не понимают. Потому и подписываются».

«Только-только появились деньги после четверти века сидения в яме, в нищете. Но что дают все эти подписи? Где доказательства вывода Сахалина из провала? На мой взгляд, нужно указать все проблемы и проекты их устранения. В каждом городе их масса. В одном нет фильтровальных станций очистки питьевой воды, и почти во всех, кроме Невельска — очистных сооружений по очистке сточных вод. Какая рыба будет нереститься и заходить в такие гадюшные реки? Может нет рыбы и по этой причине тоже? Где-то сроду не было дорог и нет. Сколько безработной молодежи на острове? Сколько не создано семей из-за нищеты? И что вообще планировалось здесь на эти деньги построить? Может власти и народу надо выработать не пустые обращения, а конкретику по каждому городу, поселку? Тогда и люди увидят, что планировалось? Опять в регионах народ сам по себе? Не убедительно!!! Ау! Власть!!! Объединись с народом — покажи проекты, которые сорвутся в каждом населенном пункте. И депутатов привлеките тоже!».

Между тем, депутаты областной думы готовят обращение в Государственную думу. В обращении перечисляются заслуги островной власти, обусловленные наличием большого бюджета, «остановлен миграционный отток населения, растет количество многодетных семей».

По данным Сахалинстата, в январе — июне 2017 года в островной регион прибыло 10 757 человек, а уехало из региона 9 984.

Однако, проблема еще и в том, что 17 тыс. семей с детьми на Сахалине не имеют средств к существованию — правительство вынуждено предоставлять им бесплатные продуктовые наборы один раз в три месяца.

Эти 17 тыс. семей относятся к категории «малоимущие». В 2015, 2016 годах правительство предоставляло им проводовольствие по льготным ценам. Однако этой меры оказалось недостаточно. И с 2017 года продуктовые наборы предоставляются бесплатно. В набор входят крупы, чай, консервы и растительное масло.

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Не потому ли у многих сахалинцев огромный нефтегазовый бюджет не вызывает никаких сожалений: «как жили бедно — так бедно и живем, и будем жить бедно».

Парламентарии Сахалина в своей петиции в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина пишут и о проблемах, которые неизбежно наступят в случае, если деньги у региона заберут. В первую очередь упоминается федеральная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

С программой по переселению из ветхого и аварийного жилья, признанным таковым на 1 января 2012 года, на Сахалине и Курилах все более — менее в порядке. По данным портала «Реформа ЖКХ» область по темпам реализации ФЦП занимает 11 место по стране. Показатель выполнения программы — 99,9%. Между тем, ситуация с неохваченным пока программой аварийным и ветхим жильем на островах остается очень напряженной. И, судя по всему, для того, чтобы переселить всех, кто реально нуждается в переселении, понадобятся региональные программы. А на реализацию этих программ понадобятся деньги.

Депутаты упомянули необходимость повышать в регионе качество энергоснабжения, строить дороги. Сообщили также о том, что выпадающие доходы сопоставимы с объемом всей финансовой помощи муниципальным образованиям.

Есть в социальных сетях и совсем радикальные предложения.

«Смотрю сейчас по новостям про события в Каталонии. Вот там люди, чтобы отстоять свои права, бьются не на жизнь, а на смерть! И вот я думаю, что при таком подходе мы, сахалинцы, тоже смогли бы своё отстоять», — пишет один участник дискуссии.

«Ты что?! Хочешь, чтобы как на Украине?», — парирует другой.

«Вы сначала разберитесь в самом вопросе, а после делайте выводы… Региональную власть еще три года назад предупреждали о неэффективном использовании громадного бюджета… Их никто не трогал, присматривались к их деятельности. И что в итоге? Никто для себя не сделал выводы. Даже смена губернатора ничего не решила. Все тоже размазывание (завышенные сметы, сомнительное качество ремонтов и строительство новых объектов, свои подрядчики и так далее) продолжалось… Думаю, что при тщательном разбирательстве вопросы будут и к главе региона, и к правительству, и к руководителям контролирующих и надзорных ведомств. Программы, запланированные центром будут финансироваться и контролироваться им (центром) самим. Поводов для беспокойства нет. Центр перестал доверять регионам самим распоряжаться бюджетом… И этому причин множество… Региональная власть всех ветвей привыкла к нефтедолларовой кормушке. Как только их от нее оторвали — запищали… Но сами в открытое противостояние с центром не идут, пытаются чужими руками протестную волну выстроить, тем самым показывая свою трусость и свою несамостоятельность в принятии тех или иных решений, касающихся интересов региона… Маски сняты, теперь мы все видим, кто есть кто. Кто бы что не говорил, но это так…», — написал другой сахалинец в социальной сети.

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Как сообщало ИА REGNUM, о предполагаемом перераспределении нефтегазовых доходов сахалинского бюджета в пользу федерального центра сахалинцы узнали из новостей. В случае, если решение будет принято, Сахалинская область потеряет за три года более 68 млрд рублей. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко заявил, что оставшихся денег региону не хватит даже на жизнь. Политолог, профессор ТОГУ Леонид Бляхер полагает, что даже если деньги у Сахалина заберут, ничего в стране вообще, и в ДФО в частности, это не изменит:

«При существующем типе хозяйствования деньги просто проедят», — заявил политолог.

Реализация нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин — 2» началась в конце 90-х годов прошлого века. На протяжении 10 лет инвесторы были полностью освобождены от уплаты налогов и сборов, поступающих в бюджет региона. Все это делалось в расчете на то, что в будущем регион — отдаленный и очень сложный, островной — получит солидную прибыль. Доходы от этих проектов область начала получить только с 2012 года.

Между тем, Сахалинская область в последние годы существенно теряет доходы от нефтегазового сектора. В 2016 году поступления составили 93 млрд, в 2015 — 169. В 2017 году, согласно прогнозам властей, поступления составят 52 млрд рублей, а в 2018 — от нефтяников и газовиков регион рассчитывает получить лишь 36 млрд.

По данным регионального Минфина, нефтегазовая часть сахалинского бюджета в 2017 году снизилась до 54%.