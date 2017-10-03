Лас-Вегас, США, 3 октября, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Стрелок из Лас-Вегаса, жертвами нападения которого стали 59 человек, не был связан с какими-либо террористами. Несмотря на то, что ответственность за трагедию взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связи Стивена Пэддока с ними ФБР не нашло.

BenjaminNelan Стрельба

Стрельба в Лас-Вегасе уже стала самой массовой в истории США: Пэддок расстрелял 59 человек, 527 получили ранения. При этом в полиции уточнили, что эти цифры, к сожалению, не окончательные.

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Мотив Пэддока пока не известен. 64-летний нападавший проживал в городе Мескит недалеко от Лас-Вегаса. В полиции заявили, что в его доме было найдено 18 единиц огнестрельного оружия, взрывчатка и боеприпасы. Еще 16 единиц оружия нашли в номере гостиницы, из окна которого он стрелял.

К уголовной ответственности Пэддок не привлекался. Его родственники заявили, что нападение на туристов в Лас-Вегасе стало для них полной неожиданностью.

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Трагедия произошла в ночь на 2 октября. Во время фестиваля кантри-музыки Route 91 внезапно началась стрельба: мужчина открыл огонь из номера на 32-м этаже гостиницы. Предположительно, Пэддок покончил с собой.

Известно, что до преступления Пэддок работал бухгалтером и аудитором. Никаких связей с террористами не найдено. Тем не менее в СМИ уже появилась информация об отце нападавшего: в 60-е годы он входил в число самых опасных американских преступников.

Издание Business Insider пишет, что Пэддок-старший долгое время находился в розыске после побега из тюрьмы. В места заключения он попал в 1967 году за несколько вооруженных нападений на банки в штате Аризона. Он получил 20 лет тюрьмы, однако в 1969 году ему удалось бежать.

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Пэддок-старший, которого врачи официально признали психопатом с суицидальными наклонностями, находился в розыске до 1977 года. В 1980-е годы он был вновь уличен в рэкете. Отец преступника умер несколько лет назад.

До стрельбы в Лас-Вегасе самой крупной трагедией по числу жертв была бойня в Орландо. Летом 2016 года Омар Матин открыл огонь возле гей-клуба, погибли 49 человек, более 50 получили ранения. По мнению отца Матина, действия Омара объясняются негативным отношением к геям. Кроме того, он требовал остановить бомбардировки США Сирии и Ирака.

Отец Омара также в интернете высказывал слова поддержки сражающимся бойцам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Один из его друзей сказал, что Матин стал очень религиозным после развода и паломничества в Саудовскую Аравию.

До Орландо (штат Флорида) самыми крупными массовыми убийствами с 1949 года были стрельба в Виргинском политехническом институте в 2007 году (погибли 33 человека, включая нападавшего) и массовое убийство в начальной школе «Сэнди-Хук» в 2012 году (погибли 28 человек, включая 20-летнего нападавшего).