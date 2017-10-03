Москва, 3 октября, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Сегодня, 3 октября народному артисту СССР, советскому и российскому актеру театра и кино, режиссеру и педагогу Армену Джигарханняну исполняется 82 года.

Дмитрий Дубинский Армен Джигарханнян

Армен Джигарханнян родился в Ереване в 1935 году, он происходит из старинного рода тифлисских армян. Театр и кинематограф заинтересовали его еще в школе, после её окончания он пытался неудачно поступить в ГИТИС (в 1952 году).

После провала на экзаменах Джигарханян решил не отказываться от выбранного пути и устроился работать на киностудию «Арменфильм» в качестве помощника оператора.

Через два года, в 1954-м он поступил учиться в Ереванский художественно-театральный институт, свою первую роль он сыграл январе 1955 года в Ереванском русском драматическом театре им. К. Станиславского.

В кино Джигарханян впервые попал в 1960 году, а широкую известность получил за свою роль ученого-физика Артёма Манвеляна в фильме «Здравствуй, это я!».

Звание народного артиста РСФСР Армен Джигарханян получил в 1973-м, народного артиста Армянской ССР — в 1977 году, а звание народного артиста СССР — в 1985-м. Он также награжден тремя орденами «За заслуги перед Отечеством».

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