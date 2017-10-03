Киев, 3 октября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым существует с первого дня избрания главы государства, заявил в эфире телеканала ICTV советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсен Аваков

По его словам, Порошенко и Аваков расходятся в вопросах обеспечения безопасности. Так, «Народный фронт» и лично Геращенко и Аваков считают опасным прецедентом концентрацию власти над правоохранительными органами в руках президента Украины.

Геращенко напомнил, что полный контроль над силовыми структурами был у предыдущего президента Украины — Виктора Януковича.

«На сегодня президент отвечает за Службу безопасности Украины, предлагает генерального прокурора Украины. А Арсен Аваков является балансом власти в стране», — пояснил Геращенко.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что Аваков в случае своей отставки планирует госпереворот. Отношения между Порошенко и главой МВД Украины обострились, и Аваков чувствует, что кресло под ним зашаталось, сказал Басурин.

О том, что Арсен Аваков может сменить премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, 29 июня заявил депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко. По его словам, смена власти может произойти любым путем, в том числе и силовым.

По мнению экспертов, к осени на Украине могут начаться кадровые перестановки в администрации президента. В том числе это связано и с действиями премьер-министра Гройсмана, отношения которого с президентом становятся «напряженными».

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Следующие президентские и парламентские выборы на Украине намечены на 2019 год. Избирательный сезон стартует в 2019 году. Порошенко ранее пояснил, что в 2014 году, когда был избран президентом, инициировал досрочные парламентские выборы. Позже, после формирования правительства, в 2015 году состоялись очередные местные выборы.

Годом ранее сообщения о конфликте и возможной замене Авакова уже появлялись в СМИ. Так, со ссылкой на источники в администрации Порошенко сообщалось, что президент Украины намерен заменить Авакова на посту главу МВД на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова.

«Авакова он просто не считает «своим человеком», — заявлял источник. Кандидатом на пост главы СНБО он называл руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, на место которого в свою очередь пришел бы его заместитель Павел Демчина.

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Кроме того, на Украине продолжает действовать экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По мнению экспертов, с его прибытием на Украину из Польши с прорывом через границу западные страны пытаются реализовать сценарий «мирного удушения» Порошенко.

Фактически Порошенко ничего не может сделать: во Львове уже произошел вооруженный мятеж: там Саакашвили охранял батальон «Донбасс». То есть официальная воинская часть, наплевав на все приказы, оставила места дислокации, пусть и не в полном составе, прибыли и с оружием в руках его охраняли, фактически заняли областной центр Украины.