Аваков недоволен Нацполицией, но тенденции преступности ему нравятся

Киев, , 22:34 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков недоволен работой Национальной полиции, но рад тенденциям преступности в стране.

Об этом Аваков сообщил на страницах своего аккакунта в Facebook.

По словам украинского министра внутренних дел, итоги работы Национальной полиции за первое полугодие 2017 года показывают положительную динамику, но удовлетворения Авакову не приносят.

«Доволен ли я результатами? Конечно, нет! Уровень преступности на Украине недопустимо высокий для цивилизованной европейской страны», — написал министр.

При этом Аваков отметил, что тенденции, которые демонстрирует преступность, радуют его.

«Доволен ли я тенденцией — уже заметным снижением уровня преступности, ростом раскрытия и улучшением качества работы системы полиции? Несомненно».

По уверению главы украинского МВД, показатели раскрытия преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности, а также в сфере использования бюджетных средств демонстрируют неудержимый рост.

Особенно удивительными такие успехи украинских правоохранителей выглядят на фоне стремительного сокращения на Украине количества рабочих мест, снижения уровня жизни подавляющего большинства населения, продолжающейся гражданской войны и хождением по стране сотен тысяч единиц незарегистрированного стрелкового оружия и более серьёзного вооружения.

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