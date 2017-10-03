* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 3 октября, 2017, 06:05 — ИА Регнум. С 2014 года нефтяные доходы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сократились на 90%, сообщает USA Today.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

По информации американской антитеррористической коалиции, за три года беовых действий против исламистов на территории Сирии и Ирака доходы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от нефти сократились с $50 млн до $4 млн в месяц.

Нефть является одним из главных источников дохода ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наряду с торговлей людьми, грабежом и «данью» с жителей подконтрольных территорий.

По оценкам военных, в результате утери крупнейших месторождений нефти совокупный доход группировки на Ближнем Востоке сократился вдвое.

В настоящий момент ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается удержать один из последних крупных нефтеносных районов в Сирии, Дейр-эз-Зор, однако фактически уже выбита оттуда правительственными войсками Сирийской Арабской Республики.

Тем не менее в районе Дейр-эз-Зор без санкции сирийского правительства также действуют войска американской антитеррористической коалиции. По мнению правительства Сирии, действия американцев в районе выглядят крайне сомнительно и только помогают террористам.

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