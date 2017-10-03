Белокуриха, Алтайский край, 3 октября, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Несмотря на то, что первые гостиницы туристического субкластера «Белокуриха-2» откроются только в следующем году, объект уже получил заслуженное признание не только туристов, но и спортсменов-биатлонистов. Как сообщил директор спортивного комплекса, чемпион мира по биатлону Анатолий Жданович, первые соревнования на лыжно-биатлонной трассе в районе горы Сухая грива состоятся уже через несколько недель. По оценке специалистов, новому лыжно-биатлонному комплексу, расположенному на высоте 800 метров над уровнем моря, нет аналогов в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Алтай

«Объект уникален: он находится на средней высоте, оптимальной для повышения функционального состояния биатлонистов и лыжников. Эффект гор есть, но в то же время спортсмен чувствует себя лучше, чем на высоте 1500 метров. Кроме того, ближайшие Олимпийские игры пройдут в Корее, а затем в Китае — на такой же высоте, что и здесь. Для последнего этапа подготовки спортсменов к этому событию лыжно-биатлонный комплекс в «Белокурихе-2» очень удобен и с точки зрения часовых поясов», — пояснил чемпион мира по биатлону Анатолий Жданович.

По его словам, для спортсменов очень важна акклиматизация и именно в этом заключается ещё одно преимущество комплекса в «Белокурихе-2».

"Лыжно-биатлонные комплексы в Оберхофе, Рупольдинге расположены на такой же высоте, что и в Белокурихе, условия примерно такие же. Алтайский биатлонный комплекс практически оптимален для акклиматизации спортсменов. Вполне реально проводить тренировки основных составов сборных по биатлону и лыжным гонкам именно в «Белокурихе-2», — полагает Анатолий Жданович.

В отсутствие гостиниц в самом туркластере, приезжающих на тренировки и соревнования спортсменов будут пока размещать в гостиничных комплексах Белокурихи. Ведь им важны не только тренировки, но и оздоровление.

Сайт Алтайского края Дорога, ведущая к туркластеру «Белокуриха-2»

По словам Анатолия Ждановича, лыжно-биатлонный комплекс в Алтайском крае может стать лучшим в стране. Он полагает, что сегодня многие российские стадионы не соответствуют международным требованиям. Когда комплекс в «Белокурихе-2» получит сертификат соответствия международным стандартам, на нем можно будет проводить крупные соревнования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, туркластер «Белокуриха-2» возводится «с нуля» в 10 километрах от алтайского города-курорта Белокуриха в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011−2018 годы». О планах строительства новой биатлонной трассы на новой площадке в мае 2017 года сообщил вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов. Побывав на Алтае, он заявил, что новые спортивные объекты в «Белокурихе-2» будут располагаться на высоте порядка 800 метров над уровнем моря: именно в таких условиях проводятся все соревнования мирового уровня (Кубки мира и IBU, чемпионаты Европы и мира).

Сайт Алтайского края Серпантин дороги, ведущей к туркластеру «Белокуриха-2»

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Напомним, якорным инвестором «Белокурихи-2» является компания «Курорт Белокуриха», которая уже вложила в развитие проекта порядка 250 млн. рублей. На эти деньги завершен первый этап строительства дороги, терренкуров, туристических маршрутов, архитектурно-исторического комплекса, горнолыжной трассы на горе Мишина.

Строительством гостиничных комплексов и баз отдыха (их введут в эксплуатацию через год) занимаются сейчас инвесторы из Алтайского края, Новосибирской и Тюменской областей. По словам генерального директора компании «Курорт Белокуриха» Константина Ежова, в общей сложности средства всех инвесторов на сегодняшний день составляют около 450 млн. рублей. Он полагает, что переломным в развитии курорта станет 2018 год.

«Закончится строительство коммуникаций и начнется более активное вложение финансовых ресурсов», — считает Константин Ежов.

Стоит отметить, что «Белокуриха-2» уже является популярным туристическим объектом (сюда приезжает много гостей, которые посещают дом купца Андреева, винокурню, музей хлеба, кузницу, домик знахарки), и что не только «Белокуриха-2» — серпантинная дорога, оборудованная смотровыми площадками, ведущая к субкластеру, сама по себе является туристским магнитом. Ежедневно по ней проезжает более 500 автомобилей.