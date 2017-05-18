В туркластере «Белокуриха-2» намерены построить новую биатлонную трассу

Белокуриха, Алтайский край, , 12:10 — REGNUM Подготовку к Олимпийским играм в Корее сборная России по биатлону начала в Алтайском крае. По словам вице-президента Союза биатлонистов России Владимира Барнашова, слова которого сегодня, 18 мая, цитирует официальный сайт региона, представители мужской команды Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин совмещают интенсивные тренировки с лечебно-восстановительными процедурами на базе санатория «Россия» в Белокурихе, где построен современный биатлонный комплекс с высококачественной лыжероллерной трассой и стрельбищем.

Спортсмены приезжают в Алтайский край уже на протяжении 4 лет. «Есть условия для того, чтобы привести организм спортсменов в надлежащее состояние, укрепить здоровье. Тренировки и лечебные процедуры проходят по жесткому расписанию», — отметил Владимир Барнашов.

Также он известил о планах строительства новой биатлонной трассы на площадке курорта «Белокуриха-2». Известно, что тренировочная база будет расположена на высоте порядка 800 метров над уровнем моря. Владимир Барнашов подчеркнул, что именно в таких условиях проводятся все соревнования мирового уровня: Кубки мира и IBU, чемпионаты Европы и мира.

«В России до настоящего времени подобных баз нет. Открытие в Алтайском крае такого комплекса позволит сборным командам проводить очень серьезную подготовку, тренироваться в надлежащих условиях», — считает вице-президент Союза биатлонистов России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проекту «Белокуриха-2» придают большое значение, как на региональном, так и на федеральном уровнях. На его создание направлено 3,1 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей государственных средств и 1,6 млрд рублей частных инвестиций. Здесь будут возведены современные санаторно-курортные комплексы с размещением до 4,5 тысячи человек.

В текущем году в туркластере начали строить новый горнолыжный комплекс. Проект стоимостью 100 миллионов рублей компания «Курорт Белокуриха» презентовала на выставке «Интурмаркет-2017» в Москве. Там же было подписано инвестиционное соглашение о строительстве горнолыжных трасс на горе Мишина.

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