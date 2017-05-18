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В туркластере «Белокуриха-2» намерены построить новую биатлонную трассу

Спорт

Тренировочная база будет расположена на высоте порядка 800 метров над уровнем моря

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Биатлонисты национальной сборной России в Белокурихе
Иллюстрация: Сайт Алтайского края, Антон Федотов
Биатлонисты национальной сборной России в Белокурихе

Белокуриха, Алтайский край, 18 мая 2017, 12:10 — REGNUM  Подготовку к Олимпийским играм в Корее сборная России по биатлону начала в Алтайском крае. По словам вице-президента Союза биатлонистов России Владимира Барнашова, слова которого сегодня, 18 мая, цитирует официальный сайт региона, представители мужской команды Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин совмещают интенсивные тренировки с лечебно-восстановительными процедурами на базе санатория «Россия» в Белокурихе, где построен современный биатлонный комплекс с высококачественной лыжероллерной трассой и стрельбищем.

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Губернатор Алтайского края Александр Карлин встретился в Белокурихе с биатлонистами национальной сборной России
Иллюстрация: Сайт Алтайского края, Антон Федотов
Губернатор Алтайского края Александр Карлин встретился в Белокурихе с биатлонистами национальной сборной России

Спортсмены приезжают в Алтайский край уже на протяжении 4 лет. «Есть условия для того, чтобы привести организм спортсменов в надлежащее состояние, укрепить здоровье. Тренировки и лечебные процедуры проходят по жесткому расписанию», — отметил Владимир Барнашов.

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Биатлонисты национальной сборной России в Белокурихе
Иллюстрация: Сайт Алтайского края, Антон Федотов
Биатлонисты национальной сборной России в Белокурихе

Также он известил о планах строительства новой биатлонной трассы на площадке курорта «Белокуриха-2». Известно, что тренировочная база будет расположена на высоте порядка 800 метров над уровнем моря. Владимир Барнашов подчеркнул, что именно в таких условиях проводятся все соревнования мирового уровня: Кубки мира и IBU, чемпионаты Европы и мира.

«В России до настоящего времени подобных баз нет. Открытие в Алтайском крае такого комплекса позволит сборным командам проводить очень серьезную подготовку, тренироваться в надлежащих условиях», — считает вице-президент Союза биатлонистов России.

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Биатлонисты национальной сборной России в Белокурихе
Иллюстрация: Сайт Алтайского края, Антон Федотов
Биатлонисты национальной сборной России в Белокурихе

Как уже сообщало ИА REGNUM, проекту «Белокуриха-2» придают большое значение, как на региональном, так и на федеральном уровнях. На его создание направлено 3,1 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей государственных средств и 1,6 млрд рублей частных инвестиций. Здесь будут возведены современные санаторно-курортные комплексы с размещением до 4,5 тысячи человек.

В текущем году в туркластере начали строить новый горнолыжный комплекс. Проект стоимостью 100 миллионов рублей компания «Курорт Белокуриха» презентовала на выставке «Интурмаркет-2017» в Москве. Там же было подписано инвестиционное соглашение о строительстве горнолыжных трасс на горе Мишина.

Читайте ранее в этом сюжете: Туркластер «Белокуриха-2» порадует горнолыжников новым сервисом

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