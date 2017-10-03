Женева, Швейцария, 3 октября, 2017, 03:40 — ИА Регнум. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, выступая на сессии организации в Женеве, сообщил, что ситуация с беженцами в мире становится все хуже с каждым годом и даже месяцем, передает Центр новостей ООН.

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Гранди напомнил о продолжающемся насилии в Мьянме, которое за пять недель привело к бегству из штата Ракхайн около полумиллиона мусульман-рохинджа, а также отметил, что «одновременно с этим» около 50 тыс. человек бежали от насилия в Южном Судане, 18 тыс. человек стали беженцами в Центрально-Африканской Республике.

По словам комиссара ООН, нескончаемый поток беженцев продолжает перемещаться из Африки и с Ближнего Востока в Европу. Миллионы человек стали внутренними беженцами из-за войн в своих странах — в частности, в Йемене, в Афганистане, в Сомали, на Украине.

Кроме того, Гранди отметил, что вопрос беженцев все чаще становится для конкурирующих государств «политическим инструментом».

«Вопрос о беженцах всегда имел политические аспекты, но в последние годы они усилились, — отметил комиссар ООН. — Беженцы стали важной проблемой в местной и национальной политике и даже инструментом во взаимоотношениях между государствами… Иногда даже кажется, что беженцы стали товаром, которым торгуются государства».

По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к концу 2016 года во всем мире насчитывалось свыше 65,6 млн перемещенных лиц: 22,5 млн беженцев в другие страны, 2,8 млн лиц, ищущих убежища, и более 40 млн внутренне перемещенных лиц. Рост числа беженцев с начала 2017 года уже составил два миллиона человек, и тенденция только нарастает.

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