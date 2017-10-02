Тайюань , Китай, 3 октября, 2017, 02:28 — ИА Регнум. В столице провинции Шаньси городе Тайюане запретили продажу, транспортировку и использование угля в целях борьбы с загрязнением воздуха, сообщает 2 октября агентство «Синьхуа».

Coal-kuzbass.ru Уголь

Город Тайюань славится своими объемами производства угля. Однако, начиная с 1 октября, все компании и частные предприниматели, а также иные юридические лица помимо тех, что занимаются производством стали и выработкой электроэнергии, по распоряжению властей прекратят транспортировку или сжигание угля в черте города Тайюань.

Глава городского бюро защиты экологии Доу Лифэнь заявил, что уголь является крупнейшим источником загрязнения воздуха зимой.

Запрет, как ожидается, сократит использование угля на более чем 2 млн тонн или 90% от общегородского потребления угля.

К зиме город обновит отопительное оборудование для 134 домохозяйств в городских и сельских районах, заменив угольные печи на электрические и газовые обогреватели.

Напомним, что перед этим власти Тайюаня осуществили целый ряд мер по обеспечению защиты городской экологии. Ожидается, что концентрация загрязняющих частиц PM 2.5 и диоксида серы в воздухе сократится на 45%, а количество дней, когда воздух особо загрязнен сократится на 40% до 22 в сравнении с 2016 годом.