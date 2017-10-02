Лас-Вегас, США, 3 октября, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Число погибших во время бойни в городе Лас-Вегасе (штат Невада, США) увеличилось до 59 человек, сообщил журналистам местный шериф Джозеф Ломбардо.

Лас-Вегас

Ломбардо уточнил, что число раненых составляет 527 человек. Все озвученные данные — не окончательные.

Напомним, ранее Ломбардо назвал число погибших — 58 человек, раненых — 515.

Расстрел жителей Лас-Вегаса произошел 2 октября 2017 года на фестивале кантри-музыки Route 91. Виновник — американец Стивен Пэддок 64 лет, открывший огонь по гостям фестиваля.

Пэддок начал стрелять по людям с балкона отеля Mandalay Bay. Когда спецназ добрался до него, он был мертв. Вероятно, стрелок покончил с собой.

Ответственность за бойню в Лас-Вегасе взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе расследования инцидента выяснилось, что Пэддок — сын серийного грабителя банков, числившегося в списке разыскиваемых ФБР преступников.

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