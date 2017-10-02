Белград, 3 октября, 2017, 00:39 — ИА Регнум. Россия 2 октября поставила в Сербию первые два из шести истребителей МиГ-29, которые передаются республике в рамках военно-технической помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Сербии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России МиГ-29

По информации ведомства, истребители были доставлены на военный аэродром «Батайница» транспортным самолётом АН-124 «Руслан». Российский борт встречали министр обороны Сербии Александр Вулин, начальник Генерального штаба Любиша Дикович, командующий ВВС и ПВО Ранко Живак.

«До пятницы, 6 октября, прибудут и остальные четыре самолёта, и мы сможем с гордостью сказать, что впервые с 1987 года наша авиация получила новую технику (практически все югославские МиГ-29, которые находились в составе 127-й истребительной эскадрильи, базировавшейся в Батайнице, были уничтожены во время агрессии НАТО против Югославии — ИА REGNUM )», — заявил Александр Вулин.

В свою очередь начальник Генштаба отметил, что для военной авиации и вооружённых сил республики в целом настал «большой день», так как МиГ-29 позволят усилить общую обороноспособность Армии Сербии.

Отметим, что ранее 2 октября президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в Белграде не исключил, что поставки российской военной техники могут стать ещё одним поводом для внешнего давления на республику со стороны Запада. «Я уже жду, когда у меня зазвонит телефон», — сказал Вучич.

Напомним, в конце 2016 года Россия приняла решение о безвозмездной передаче Сербии вооружения на общую сумму 600 млн долларов. Речь идёт о шести истребителях МиГ-29, 30 танках Т-72 и 30 бронемашинах БРДМ-2.

Кроме этого, Белград проявляет интерес к закупке комплексов С-300 — оборонительной системы земля-воздух, которая способна поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты, а также боевую авиацию.