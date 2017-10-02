Клуж-Напока, Румыния, 3 октября, 2017, 00:31 — ИА Регнум. «Венгрия достаточно сильна, чтобы взять на себя ответственность за ситуацию с этническими венграми в Трансильвании», — заявил венгерский премьер Виктор Орбан в ходе визита в Клужский уезд Румынии на церемонию открытия восстановленной при поддержке Будапешта католической церкви.

Тройка

Он напомнил, что с 2014 года венгры Карпатского бассейна пользуются национальной трансграничной политикой, через которую они получают связь с родиной — Венгрией, и призвал венгров активно участвовать в венгерских парламентских выборах 2018 года.

«У нас, венгров, будет будущее и мы сможем защитить сообщество, здания и интеллектуальное наследие только если объединимся. У нас будет будущее, если мы создадим условия, чтобы вы могли жить в такой стране, в которой захотите. Западная Европа — по недосмотру или наивности — спрятала религиозные символы и повернулась спиной к собственной культуре, не отдавая себе отчет в том, что, поступая так, отказывается от собственного будущего», — приводит слова Орбана румынское ИА Mediafax.

ИА REGNUM напоминает, что Трансильвания до 1918 года была частью Австро-Венгрии. Венгрия уступила Трансильванию Румынии по Трианонскому договору 1920 года со странами-победительницами в Первой мировой войне, потеряв таким образом 2/3 территории и населения.

Сегодня в Румынии проживает около 1,5 млн венгров, что составляет около 6,6% населения страны. Основная часть венгерского меньшинства проживает на территории Трансильвании, имеет самоназвание секуи и на протяжении многих лет безуспешно добивается от Бухареста автономии.

В самой Венгрии в 2010 году было принято новое законодательство о предоставлении второго венгерского гражданства представителям диаспоры, которое предоставляет им те же избирательные права, что и гражданам в самой Венгрии. Аналогичное законодательство действует и в Румынии. Аналогичную венгерской политику по «воссоединению нации», направленную в первую очередь против Молдавии и Украины, проводит и Румыния с 1990-х годов.