Астана, 3 октября, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Экономика Казахстана более чем на 50% зависит от российского бензина. Об этом накануне, 2 октября, заявил заместитель генерального директора компании «КазМунайГаз» по операционному направлению Нуркен Мырзагалиев.

Топливо

По его словам, остатки АИ-92 в республике сейчас составляют порядка 20 тысяч тонн. Основным поставщиком бензина в Казахстане является «Разведка Добыча КазМунайГаз».

В октябре потребности в АИ-92 составят плановые 45 тысяч тонн. Из них только 15 тысяч тонн будут поставлены с Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Остальные 30 тыс. тонн, плюс резервные 10 тыс. тонн, будут импортироваться из Российской Федерации.

«Зависимость от РФ — более 50%», — констатировал Мырзагалиев.

Также он рассказал о прогнозе по ценам на бензин в Казахстане. Мырзагалиев пояснил, что как только Казахстан начинает получать импортный бензин (из России), то цены сразу же корректируются в зависимости от цены импортного продукта.

«С учетом будущего импорта прогнозируемая цена — 155—157 тенге за литр», — сказал Мырзагалиев.

Что касается продажи бензина по талонам на некоторых АЗС «КазМунайГаза», то Мырзагалиев объяснил это тем, что компания не успевает в некоторых регионах Казахстана в избыточном объеме обеспечивать заправочные станции.

«АНПЗ только недавно начал работать, он недавно вышел на режим, и сейчас порядка 8 тысяч тонн отгружено по всем регионам Казахстана. Это ограничение не во всех регионах», — пояснил он.