Назарбаев сменил командующего ВВС Казахстана
Астана, 2 октября, 2017, 23:20 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сменил главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооружённых сил республики. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Сообщается, что по решению главы государства Нурлан Орманбетов освобожден от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.
На его место назначен Нурлан Карбенов.
Про генерал-майора авиации Карбенова известно, что он родился 24 мая 1972 года в городе Рудный Кустанайской области. В 1989 году окончил Суворовское военное училище города Екатеринбург. В 1994 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. В 2001 окончил Военно-воздушную академию Министерства обороны Российской Федерации им. Ю.А.Гагарина. В 2011 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.