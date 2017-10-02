Астана, 2 октября, 2017, 23:20 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сменил главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооружённых сил республики. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Руслан Бахтигареев ИА REGNUM ВС Казахстана

Сообщается, что по решению главы государства Нурлан Орманбетов освобожден от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

На его место назначен Нурлан Карбенов.

Про генерал-майора авиации Карбенова известно, что он родился 24 мая 1972 года в городе Рудный Кустанайской области. В 1989 году окончил Суворовское военное училище города Екатеринбург. В 1994 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. В 2001 окончил Военно-воздушную академию Министерства обороны Российской Федерации им. Ю.А.Гагарина. В 2011 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.