Вашингтон, 2 октября, 2017, 23:09 — ИА Регнум. В ВМС США подтвердили гибель двух военных пилотов тренировочного самолёта T-45, потерпевшего крушение в восточном штате Теннесси, 2 октября сообщает The Hill.

D. Miller T-45 Goshawk

«На борту самолёта находились два пилота — инструктор и пилот-курсант. Пилотам не удалось выжить», — говорится в заявлении учебного командования авиации ВМС США.

Читайте также: ВВС США подтвердили катастрофу засекреченного самолета в Неваде

Имена погибших пилотов будут опубликованы через 24 часа с момента уведомления их ближайших родственников. Причины крушения пока не установлены.

Напомним, Boeing T-45 не вернулся с тренировочного полёта 1 октября в 18:00 по местному времени. Ранее в 2017 году полёты на T-45 были временно прекращены после того, как около 100 пилотов отказались подниматься в воздух на этих машинах.

Пилоты заявили о многочисленных случаях, когда они испытывали кислородное голодание во время полёта. После проверки систем T-45 полёты были возобновлены.