Москва, 2 октября, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Симоновский районный суд Москвы арестовал оппозиционного блогера Алексея Навального на 20 суток за неоднократный призыв к участию в несогласованных акциях. Об этом сегодня, 2 октября, сообщают столичные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Напомним, Навальный был задержан 29 сентября возле своего дома в Москве. Основанием для задержания стала статья в социальной сети Facebook, в которой Навальный призывал выйти на несогласованный митинг в Нижнем Новгороде.

В отношении блогера был составлен протокол об административном правонарушении.

Правоохранительные органы усилили меры безопасности у зала Симоновского районного суда, так как Навального пришли поддержать порядка сотни человек.

Стоит отметить, что Навальный позиционирует себя как кандидата в президенты Российской Федерации на выборах 2018 года. При этом, согласно российскому законодательству, Навальный не может выдвигать свою кандидатуру, так как осуждён по двум тяжким уголовным делам, связанным с хищениями. Он отбывает наказание условно.

Тем не менее Навальный активно ездит по регионам, проводит малочисленные митинги своих сторонников и призывает их сдавать деньги на его «предвыборную кампанию».

В девяти регионах акции Навального были согласованы, однако, несмотря на это, он призывал своих сторонников выходить на несогласованные мероприятия.

Даже после задержания Навальный обратился к своим сторонникам и призвал их выйти на несогласованный митинг в Нижнем Новгороде на площади Маркина.

В итоге суд приговорил Навального к 20 суткам административного ареста.