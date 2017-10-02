Белград, 2 октября, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич считает позицию Европейского союза по референдуму о независимости Каталонии «лучшим примером двойных стандартов и лицемерия» в мировой политике. Об этом он заявил 2 октября на пресс-конференции в Белграде.

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По словам Вучича, Сербия по-прежнему «видит своё будущее в ЕС из-за типа общества, к которому она стремится, ради улучшения экономики и по другим причинам», однако он не представляет себе, как объяснить сербским гражданам, «почему Каталония не имеет права на референдум, а Косово может и без референдума».

«Каким образом вы признали законным отделение Косово даже без референдума, и 22 страны Евросоюза легализовали это отделение, нарушив тем самым основы европейского права, на которых держится вся политика ЕС?» — сказал Вучич.

Он добавил, что мировые центры силы «играли с будущим государств, когда перекраивали границы на Балканах, но сегодня им не до игр», потому что угроза «дошла до их собственных дверей, и ситуация стала серьёзной».

Говоря о позиции официального Белграда по референдуму, Александр Вучич отметил, что Сербия «продолжает поддерживать суверенитет и целостность страны, так же как Испания поддерживала и поддерживает территориальную целостность Сербии». По его словам, он направил соответствующее письмо королю Испании Филипу VI и председателю правительства Мариано Рахою.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе референдума в Каталонии, состоявшегося 1 октября, более 90% проголосовавших высказались за независимость региона от Испании. Всего участие в референдуме приняли около 2,3 млн человек. Власти королевства объявили референдум незаконным и не признали его итоги.

Напомним, что Испания входит в число стран Европейского союза, которые не признали независимости Косово. Власти королевства избегают создания таким образом прецедента для сепаратистских движений Страны Басков и Каталонии.