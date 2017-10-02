Минск, 2 октября, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Планы по либерализации экономики Белоруссии, в частности декрет «О развитии предпринимательства» — это попытка властей страны «вытащить деньги» из внешних и внутренних инвесторов. Таким образом шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик прокомментировал сегодня, 2 октября, намерение Минска осуществить изменения в экономике республики в либеральную сторону.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Белоруссии

«Я думаю, что декрет — это очередное свидетельство понимания белорусскими властями тех проблем, которые существуют в белорусской экономике. Дело в том, что отношения с Россией ухудшаются, и надеяться на то, что РФ предоставит очередной кредит для спасения белорусской экономики, достаточно сложно», — отметил эксперт.

Он выделил еще два важных фактора, в связи с которыми белорусские власти взяли курс на изменение своей экономической системы. Например, МВФ не готов предоставлять Белоруссии кредит в размере $3,5 млрд, о котором республика попросила еще осенью 2016 года.

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Также под большим вопросом остаются поставки нефти в Белоруссию в 2018 году в связи с тем, что белорусские власти до сих пор не отреагировали позитивно на предложение президента РФ Владимира Путина перевести транзит нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, в порты РФ, обратил внимание аналитик.

«На мой взгляд, это очень здравое предложение, потому что если мы находимся в Союзном государстве, то нечего белорусскими нефтепродуктами и транзитом подпитывать экономики русофобских стран Прибалтики, — подчеркивает Баранчик. — Поэтому в условиях того, что деньги заканчиваются и та кредитная подпитка из России, которая шла все последние 20 лет, возможно, будет в 2018 году еще раз ужата, белорусские власти и стремятся вытащить деньги как-то из инвесторов как внутренних, так и внешних».

Кроме того, в последний год граждане Белоруссии стали активно изымать средства из банков: они начали тратить валютные и рублевые вклады, которые создали за предыдущие годы. Поэтому на то, что граждане выступят инвесторами белорусской экономики, надеяться не приходится. Все те средства, которые они могли предоставить национальной экономике, давно находились в банках, обратил внимание шеф-редактор Аналитической редакции агентства.

По его словам, неутешительна ситуация и со внешними инвесторами. Они следят за тем, что происходит с отечественными инвесторами. А у них в последние полгода белорусские власти достаточно активно осуществляли отъем бизнеса.

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К тому же Белоруссия имеет очень плохую кредитную историю у внешних инвесторов, отметил эксперт. Так, за последние годы в республике не было реализовано ни одного достаточно крупного инвестиционного проекта.

«Поэтому надежды ни на внутренних, ни на внешних инвесторов, на мой взгляд, не оправдаются. В связи с недостатком инвестиционных ресурсов, о чём говорят и эксперты, в следующем году Белоруссия должна будет выплатить около $3 млрд по своим долговым обязательствам. Исходя из тех средств, которые у республики есть, за счет имеющихся доходов она сможет оплатить более половины этой суммы, то есть $1,5 млрд всё равно надо будет брать на внешних рынках. Но кто выступит таким донором Республики Белоруссия, это большой вопрос», — заключил Юрий Баранчик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 26 октября на рассмотрение президенту Белоруссии Александру Лукашенко был представлен декрет «О развитии предпринимательства», основная задача которого состоит в либерализации экономики страны путем освобождения бизнеса от ряда административных и налоговых барьеров. В парламент уже внесен ряд законопроектов на эту тему. Проекты законов о развитии приватизации и привлечении инвестиций в скором времени планирует представить на рассмотрение.