Москва, 2 октября, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки РФ решил поддержать обращение сообщества «Диссернет» о лишении министра культуры РФ Владимира Мединского учёной степени доктора исторических наук. Об этом 2 октября сообщил на своей странице в соцсети эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий.

Leonrid Министр культуры РФ Владимир Мединский

«Ну что ж, наконец произошло то, что должно было произойти. Только что Экспертный совет ВАК по истории подавляющим большинством голосов принял решение вопреки заключению белгородского совета поддержать наше заявление о лишении Мединского учёной степени доктора исторических наук», — написал Бабицкий, который был одним из авторов жалобы на докторскую диссертацию министра культуры.

По словам Бабицкого, на заседании Экспертного совета ВАК присутствовали представители Мединского.

«Не всё ещё у нас прогнило, как бы ни хотелось властям предержащим верить в обратное», — добавил Бабицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Белгородскому госуниверситету было поручено решить судьбу научной степени министра культуры РФ Владимира Мединского.

Докторскую диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» Владимир Мединский защитил в 2011 году. Позже историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий заявили, что работа Мединского «ненаучна», и потребовали лишить его степени доктора наук.

Сначала диссертацию Мединского направили в Уральский федеральный университет, однако там ее не рассмотрели из-за занятости министра. Затем работу отправили в МГУ, однако в вузе отказались ее рассматривать. Наконец, в июне 2017 года диссертация была по решению ВАК передана в диссертационный совет Белгородского университета.

Читайте также: «Занимательное чтение» — профессор БелГУ о диссертации Мединского

Члены диссовета БелГУ обсуждали вопрос о диссертации министра около двух с половиной часов, хотя ранее комиссия совета уже вынесла предварительное заключение: претензии в «ненаучности» необоснованы, признаков плагиата в работе нет. В итоге диссовет вынес решение — оснований для удовлетворения требований о признании диссертации ненаучной нет. Мединский сохранил степень доктора исторических наук.

Читайте также: Владимир Мединский сохранил степень доктора наук

Вскоре стало известно, что Белгородский государственный национальный исследовательский университет с 1 сентября 2017 года получил право самостоятельно присуждать учёные степени. Соответствующее распоряжение опубликовано правительством РФ.

БелГУ, имеющий статус национального исследовательского университета, стал единственным вузом в Центральном Федеральном округе, который получил право самостоятельно присваивать научные степени.