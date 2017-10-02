Белград, 2 октября, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Белград испытывает огромное давление со стороны Запада, и в частности США, о вопросу о Российско-сербском гуманитарном центре в Нише, заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Белград, 1999 «Право сильного» в Югославии. Приход НАТО

Тема гуманитарного центра в Нише была в очередной раз затронута на встрече Ивицы Дачича с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, состоявшейся в Москве.

Как заявил сербский министр, в западных странах продолжается «масштабная антироссийская истерия». «Всё интерпретируется через призму того, что Россия имеет большое влияние на наш регион. И они считают, что это влияние вредно. Но я бы сказал, что у нас иное впечатление, и некоторое влияние с другого полушария оказывается более опасным, чем с Востока, в том, что касается Сербии и сербского народа», — приводит слова Дачича телерадиокомпания РТС.

Глава МИД Сербии подчеркнул, что практически всё в республике, в чём принимает участие Россия, трактуется как «антизападный акт».

«Я думаю, что уже весь мир слышал о гуманитарном центре в Нише, который состоит из пяти сербов, четырёх русских, нескольких водителей и переводчиков и одной собаки. Если это шпионский центр, которого боится всё западное полушарие, то я думаю, что мы очень низко пали», — отметил он.

По словам Дачича, Сербия в настоящее время испытывает «огромное давление со стороны Запада». «Америка прямо заявляет, что это будет истолковано как антиамериканский акт», — сказал он.

«Они спрашивают, зачем гуманитарному центру нужен дипломатический статус. Но ведь и Красный Крест занимается гуманитарной деятельностью и обладает полным дипломатическим иммунитетом в отличие от центра в Нише, которому хотят предоставить иммунитет уровня водителей и секретарей в американском посольстве», — отметил Дачич.

Главы МИД Сербии добавил, вопрос о статусе центра в Нише пока остаётся не решённым, но Белград будет принимать окончательное решение руководствуясь своими собственными интересами.

Напомним, вопрос со статусом работников Российского-сербского гуманитарного центра в Нише остаётся нерешённым с момента его открытия в 2012 году. Созданный на основании межправительственного соглашения между Россией и Сербией центр имеет исключительно гуманитарную направленность. За пять лет его существования сотрудники центра участвовали в ликвидации последствий наводнения в Сербии, принимали участие в тушении пожаров как на территории Сербии, так и в других балканских странах.

Между тем против гуманитарного центра активно выступают США, продвигая тезис о том, что Россия под прикрытием центра якобы создала в Нише региональный штаб своей разведки.

В августе посол России в Белграде Александр Чепурин заявил, что отсутствие решения по центру в Нише «не вписывается в нормальную логику».

«Причина этого, очевидно, кроется в желании некоторых сил нанести дополнительный ущерб Сербии, сделать её уязвимой. Подрывая работу центра, эти силы пытаются показать, что кто-то другой хозяин в этой стране, а никак не сербы», — отметил Чепурин.

Он также опроверг заявления о том, что российская сторона требует дипломатического статуса для работников центра. Посол напомнил, что в соответствии с двусторонним соглашением его сотрудники должны иметь такой же статус, как административно-технический персонал в посольстве. «Это влечёт за собой определённые привилегии, но они невелики. Не идёт речи и никогда не обсуждалось, чтобы российские сотрудники центра имели дипломатический статус», — подчеркнул он.

Высказывания российского дипломата вызвали недовольство проамериканских сил в парламенте Сербии, представители которых потребовали смены посла России в республике.

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