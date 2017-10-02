Москва, 2 октября, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Российские и американские рабочие группы уже работают над созданием окололунной станции Deep Space Gateway. Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Игорь Комаров.

Lockheed Martin Возможный интерьер новой космической станции

«Конфигурация новой станции обсуждается, рабочие группы уже созданы и работают», — сказал Комаров.

Также он добавил, что в ближайший год будет определен технический облик и участие каждой страны в этом проекте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космические агентства России и США договорились о создании космической станции — Deep Space Gateway. Новая станция станет спутником Луны. Запуск первого модуля запланирован на 2024−2026 годы.

Комаров заявил, что на первом этапе будет создана орбитальная часть станции, которая будет использовать технологии на поверхности Луны с перспективой их применения на Марсе.