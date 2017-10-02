Глава Роскосмоса сообщил о работе над созданием окололунной станции
Москва, 2 октября, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Российские и американские рабочие группы уже работают над созданием окололунной станции Deep Space Gateway. Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Игорь Комаров.
«Конфигурация новой станции обсуждается, рабочие группы уже созданы и работают», — сказал Комаров.
Также он добавил, что в ближайший год будет определен технический облик и участие каждой страны в этом проекте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, космические агентства России и США договорились о создании космической станции — Deep Space Gateway. Новая станция станет спутником Луны. Запуск первого модуля запланирован на 2024−2026 годы.
Комаров заявил, что на первом этапе будет создана орбитальная часть станции, которая будет использовать технологии на поверхности Луны с перспективой их применения на Марсе.