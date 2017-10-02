Волгоград, 2 октября, 2017, 15:23 — ИА Регнум. В Волгограде после по летнему жарких сентябрьских дней, когда столбик термометра достигал +35 градусов, резко похолодало. Уже в последних числах сентября в ночные часы температура опускалась до +2−3 градусов по Цельсию. На такой резкий перепад температур волгоградцы сразу же отреагировали многочисленными фотографиями «в обнимку с обогревателями» в соцсетях.

Volgograd.ru Источник тепла

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В некоторых домах, по сообщениям горожан, батареи уже тёплые.

«У нас вчера дали отопление, настолько жарко дома, что всю ночь с открытым окном спать пришлось», — похвасталась горожанка.

Кто-то уже начал включать в квартирах обогреватели, сетуя на некомфортно низкую температуру. Между тем, поводов переживать о своевременном начале отопительного сезона, у жителей региона нет. По заявлению местных властей, область к началу холодов готова уже на 98%.

На конец сентября в регионе к работе в осенне-зимний период были готовы 427 из 447 котельных. Из 13 927 многоквартирных домов профилактические мероприятия были проведены в 13 379 зданиях.

В региональном комитете ЖКХ и ТЭК уточнили, что в высокой степени готовности к зиме (95%) находятся тепловые, водопроводные, электрические сети, водозаборные сооружения, трансформаторные подстанции. Также завершена и подготовка к подаче тепла учреждений социальной защиты населения. Таковых в области насчитывается 121, в том числе 33 организации социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних детей. В зданиях уже проведена промывка, опрессовка, ревизия трубопроводов, отопительных приборов и запорной арматуры, выполнен необходимый ремонт. Готовы к началу зимы и объекты образования, культуры, учреждения сферы здравоохранения.

В настоящее время на всей территории Волгоградской области среднесуточная температура держится выше показателей, установленных постановлением правительства РФ по началу отопительного сезона, а по прогнозам метеослужбы, к концу текущей недели ожидается повышение среднесуточной температуры — в регион придёт «бабье» лето. По прогнозам синоптиков, столбик термометра может поднятьсядо +20 градусов, однако в ночные часы будет около 0˚С.

Между тем, начать отопительный сезон каждый муниципалитет теперь сможет раньше срока, установленного нормативами, если возникнет такая необходимость. Такое право у них появилось с 2017 года.

«К началу отопительного сезона все объекты должны быть полностью подключены», — акцентировал внимание губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, отметив необходимость «быть готовыми к решению нештатных ситуаций, связанных с началом подачи тепла, и локализации угроз», а еще лучше — их не допускать.

Добавим, что в Волгограде продолжается масштабная работа по замене изношенных участков тепломагистралей. Так, в сентябре специалисты ООО «Концессии теплоснабжения» переложат ещё два участка ветхих трубопроводов диаметром 200 мм и 125 мм, питающих крупные объекты на Верхней и Нижней террасах Набережной им. 62-й Армии. Общая протяженность реконструируемой тепловой сети превысит 900 метров.

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Кроме этого, в областном центре продолжается строительство современных газовых блочно-модульных котельных и переустройство устаревших объектов теплового хозяйства. Только в 2017 году в модернизацию теплового хозяйства города компания «Концессии теплоснабжения» вложит порядка 1,85 млрд рублей, всего же до 2019 года на эти цели планируется направить 6,4 млрд рублей.