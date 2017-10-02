Москва, 2 октября, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Протестные настроения в столице растут, очень много москвичей раздражены деятельностью мэра, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Фёдоров. По его мнению, ситуация для Сергея Собянина неустойчивая, и победа оппозиции на муниципальных выборах подтверждает, что раздражение растет не только Собяниным, но и местной «Единой Россией».

Kremin.ru Мэр Москвы Сергей Собянин

«С моей точки зрения, возможно, даже и меньше у него рейтинг. Последние муниципальные выборы и последние несколько лет его деятельности показывают, что очень много москвичей раздражены деятельностью мэра, и протестные настроение по отношению к мэрии Москвы растут. Учитывая большие программы, которые он пытался сделать: реновации, экологические реорганизации, я думаю, что, возможно, он даже не сможет выйти на выборный марафон. Я не исключаю, что если оппозиция, например, проведет грамотную кампанию, он может провалиться на следующих выборах», — отметил Фёдоров.

По мнению другого общественного деятеля, руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачёва, непопулярность Собянина сильно преувеличена. Многим, особенно новым москвичам, кто приехал в столицу не так давно, его деятельность очень нравится. Не радуются, как правило, старые москвичи, но это не большинство. По словам Калачёва, ему доводилось видеть во времена конкурентных выборов в начале 2000-х годов людей, которые побеждали с низким стартом. Если реновация будет закончена ко времени выборов и люди начнут жить в новых домах, то претензии в связи с неустройством могут быть сняты.

«Избирались люди и с худшими показателями. Я думаю, что у губернаторов прошедших выборов показатели были не лучше. В условиях референдумных выборов это может сказаться только на явке. Вопрос не в том, сколько доверия у Собянина, а в том, будут ли реальные конкуренты», — считает спикер.

Напомним, в 2018 году пройдут выборы мэра Москвы, окончательная дата голосования еще не определена. На выборах мэра Москвы в 2013 году Сергей Собянин набрал 51,37% голосов, второе место получил блогер Алексей Навальный (27,24%). Явка составила 32,03%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по опросу «Левада-центра» около половины (44%) жителей Москвы хорошо или очень хорошо относятся к мэру города Сергею Собянину, средне — 32%. Плохо относятся к градоначальнику 18% москвичей.

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