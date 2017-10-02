Вильнюс, 2 октября, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Еврокомиссия сегодня, 2 октября, приняла решение оштрафовать Литву на 27,82 млн евро за то, что в 2008 году было принято решение разобрать на территории Литвы железнодорожные пути на участке Мажейкяй — Реньге. Об этом говорится в официальном постановлении ЕС, который Литва ещё может обжаловать в суде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Geological Survey Рельсы

В пояснительном документе ЕК отмечает, что таким образом Литва нарушила условия конкуренции, остановив грузовой поток в порты Латвии. Штраф подразумевает также, что Вильнюс должен не только погасить его, но и восстановить разобранный участок.

«То, что в целях защиты от конкуренции предприятие разбирает общественную железнодорожную инфраструктуру, не имеет прецедента и неприемлемо», — цитирует слова ответственной за политику в области конкуренции еврокомиссара Маргрет Вестагер пресс-служба ЕК.

Напомним, что ранее Латвия официально вручила ноту с требованием восстановить разобранный участок путей и восстановить возможность перевозки грузов для «Латвийской железной дороги». Власти Литвы уверяли, что рельсы в 2008 году были разобраны из соображений безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре 2008 года компания «Литовские железные дороги» разобрала часть железнодорожных рельс на самом коротком участке дороги между Мажейкяй и портами Латвии, осложнив тем самым транспортировку нефтепродуктов в Латвию и Эстонию, так как протяженность пути возросла со 166 до 241 километра, одновременно возросли и расходы на транспортировку горючего.