Магас, 2 октября, 2017, 13:49 — ИА Регнум. В Ингушетии сотрудники ФСБ предотвратили покушение на убийство общественного деятеля и духовного проповедника, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России 2 октября.

Андрей Стенин ФСБ

Покушение на убийство готовилось с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности. Сотрудникам ФСБ удалось задержать двух подозреваемых, на местах проживания которых были найдены взрывчатые вещества и средства террора.

В отношении подозреваемых решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники ФСБ продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление связей задержанных с другими участниками готовящегося преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Следственный комитет Ингушетии сообщил, что дело о подрыве автомобиля религиозного деятеля Ибрагима Белхароева дошло до суда. Злоумышленники в целях запугивания религиозного деятеля взорвали его автомобиль. Сам Белхароев не пострадал.

Отметим, весной 2016 года в Ингушетии произошло два подрыва автомобилей религиозных деятелей. Второй автомобиль «ВАЗ-21 074» был взорван у мечети в Насыр-Корте в Назрани в тот момент, когда люди выходили на улицу после молитвы. В результате взрыва пострадали четыре человека.

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