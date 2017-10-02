Санкт-Петербург, 2 октября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Маршруты патрулирования нарядов Росгвардии на время проката художественного фильма «Матильда» приблизят к кинотеатрам, где будет демонстрироваться картина. Об этом сообщил врио начальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин в ответ на письмо руководителя петербургского общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе движения.

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Ранее движение «За безопасность» обратилось к директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктору Золотову с просьбой обеспечить охрану всех кинотеатров на время проката фильма Алексея Учителя «Матильда».

Курдесов высказывал опасения, что «нездоровой ситуацией вокруг фильма могут воспользоваться террористические организации и экстремистские сообщества, цель которых дестабилизировать ситуацию в обществе перед президентскими выборами 2018 года».

В ответе ответственного должностного лица Росгвардии на письмо общественного активиста признаётся, что создавшаяся вокруг фильма «Матильда» и его предстоящего проката ситуация потенциально может угрожать безопасности граждан, а также быть использована экстремистскими и даже террористическими элементами.

«Понимая возможность использования проката фильма для совершения террористических актов в местах массового пребывания граждан руководством Росгвардии поставлена задача для подчиненных территориальных органов по установлению контроля за деятельностью частных охранных организаций, привлекаемых к охране кинотеатров. В целях обеспечения немедленного реагирования на осложнение оперативной обстановки маршруты патрулирования нарядов войск национальной гвардии на время проката фильма будут приближены к местам показа фильма», — сообщил Алексей Зинин.

Напомним, что еще до выхода в широкий прокат фильма Алексея Учителя было зафиксировано несколько экстремистских выходок, связанных с «Матильдой». В частности, злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью в здание киностудии в Петербурге, где работает режиссер фильма. К счастью, возгорание было быстро ликвидировано.

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В Москве у офиса адвоката режиссера — Константина Добрынина — были подожжены и сгорели несколько автомобилей. По подозрению в этом преступлении задержаны несколько активистов незарегистрированной организации «Христианское государство». Ее лидер, кроме того, изобличен в рассылке угроз в адрес кинотеатров и сетевых кинопрокатных структур в связи с намерением их демонстрировать фильм «Матильда».

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Наиболее серьезным инцидентом стал поджог кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге. Утром 4 сентября житель города Ирбита на автомашине «УАЗ» врезался во входную группу кинотеатра. Видеокамеры запечатлели, как он совершил поджог входной группы. Пожар удалось оперативно потушить. Пострадавших не было. Размер ущерба кинотеатру достиг 17 млн рублей, и эта цифра еще не окончательная.

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Фильм Алексея Учителя «Матильда» получил прокатное удостоверение Министерства культуры России. Официальная премьера фильма намечена на 25 октября 2017 года в Санкт-Петербурге. Предпремьерные показы в разных городах России прошли при усиленных мерах безопасности.

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Как сообщало ранееИА REGNUM, 28 сентября 2017 года члены комитета Госдумы по культуре в рамках специального показа, организованного студией «Рок», посмотрели фильм Алексея Учителя «Матильда». Отзывы депутатов после просмотра были положительными.