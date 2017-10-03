Астана, 3 октября, 2017, 03:26 — ИА Регнум. Главная особенность передачи власти в странах Средней Азии — охранение власти не до конца жизни лидера, а до конца его рода. Как следствие, оптимальным вариантом оказывается тот, когда и глава государства, и продолжающие его дело родственники устраивают местную политическую элиты. Что происходит, когда прямых наследников нет, и чем чреваты нынешние ситуации в Киргизии, Казахстане и Узбекистане, рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM Евгении Ким кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Шамгунов.

Верещагин. Двери Тамерлана. 1872

Восточная традиция ставит мужчину во главу и семьи, и государства. При этом у глав Казахстана и Узбекистана нет прямых наследников-сыновей. Дочерям же передавать власть не принято, не говоря уж о том, что дочери Нурсултана Назарбаева и Ислама Каримова имеют скандальную известность: Гульнара Каримова — в опале, Алия Назарбаева была замужем за сыном первого президента Киргизии Аскара Акаева, муж Дариги Назарбаевой, Рахат Алиев, почти устроил переворот. Дочкам Назарбаева путь во власть закрыт, что дали ему понять еще на его последних выборах.

И тем не менее Даригу Назарбаеву активно хвалят в СМИ, есть вероятность, что общественное мнение готовят для выдвижения ее на президентский пост еще при жизни самого Назарбаева.

«Но если выберут Даригу Нурсултановну путем народного голосования на выборах — я буду удивлен. То, что я вижу сейчас, противоречит некоторым правилам, принятым на востоке», — говорит Шамгунов.

В Таджикистане все проще: там готовят передачу власти от отца к сыну. А вот Киргизия — непредсказуема: президент Алмазбек Атамбаев уже не сможет оставаться президентом, передать власть по наследству ему не позволят (нет должного авторитета, впрочем, это не единственная причина). У Атамбаева нет такого молодого и глупого сына, который мог бы де-юро стоять во главе страны, а по факту служить ширмой для продолжающегося правления отца.

Атамбаев не хочет уходить из политики, но вопрос не в его желаниях, а в его возможностях. Каковы они, читайте в статье: Транзит власти в Средней Азии: У президентов ключевых стран нет наследников

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