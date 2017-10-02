Вена, 2 октября, 2017, 13:25 — ИА Регнум. В 2018 году Белоруссия и Европейский союз планируют начать новый этап технического сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности. Как сообщили сегодня, 2 октября, в Госатомнадзоре республики, сейчас стороны готовят соответствующий проект. Такое решение было принято по результатам переговоров делегаций на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

(сс) Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

В департаменте пояснили, что во время рабочей встречи представителей Госатомнадзора и Европейской комиссии стороны обсудили подготовку документа. Его главная цель — содействие регулирующему органу Белоруссии в области ядерной и радиационной безопасности. Конкретно речь идет о помощи в регулировании безопасности ядерных установок, развитии системы технической поддержки, содействии по осуществлению технических экспертиз и реагировании в аварийных ситуациях. Стороны также договорились обмениваться опытом по обращению в отработавшем ядерным топливом и в области регулирования этого вопроса.

Начать реализацию проекта хотят в 2018 году. В мероприятии смогут принять участие болгарские, венгерские, немецкие, французские, украинские, шведские и даже литовские специалисты.

Помимо этого, на полях конференции МАГАТЭ белорусская и словенская делегации договорились формализовать двустороннее сотрудничество между реагирующими органами. Отмечается также, что в Белоруссии 18−19 октября пройдут командно-штабные учения по реагированию на радиационные аварии, на которых будут присутствовать наблюдатели от МАГАТЭ.

Напомним, что сейчас в Белоруссии строится первая в стране АЭС с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 МВт по технологии «три плюс». Её возводят в 18 километрах от Островца. Первый и второй блоки введут в эксплуатацию в 2019 и 2020 годах соответственно. Генподрядчик строительства АЭС — «Атомстройэкспорт». Для России и Белоруссии за последние годы это самый масштабный совместный энергопроект.

Упомянутая выше договоренность между ЕК и Белоруссией уже не первая подобная. Как передавало ИА REGNUM, ранее на площадке МАГАТЭ представители белорусской делегации и еврокомиссары договорились вместе осуществить проверку итогов стресс-тестов Белорусской АЭС. По результатам этих мероприятий Минск подготовит доклад и вариант в англоязычной версии передаст ЕК.

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Изначально сама идея строительства атомной электростанции в Белоруссии вызвала критику со стороны Литвы. И сегодня, несмотря на то, что МАГАТЭ по результатам нескольких проверок признало строительство станции безопасной, литовская сторона не может успокоиться. Литовские политики (не специалисты в области ядерной энергетики) непоколебимы в своем мнении о том, что БелАЭС угрожает национальной безопасности прибалтийских стран. Правда, такую позицию Вильнюса поддерживает только Варшава. Ни Латвия, ни Эстония поддержки в этой «борьбе» не оказывают.

Литовская сторона обращалась к ЕК с просьбой о содействии в вопросе запрета на импорт электроэнергии с Белорусской АЭС, а также с российской Калининградской АЭС. Дело в том, что в Литве приняли соответствующий закон. Однако в Еврокомиссии на это ответили так: она не могут запретить импорт электроэнергии, произведенной на атомных электростанциях из стран, не входящих в ЕС.

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За Белорусскую АЭС вступался и литовский представитель в ЕК Витянис Андрюкайтис, раскритиковавший энергетическую политику Вильнюса и призвавший литовских политиков не распространять ложную информацию о стройке. Эффекта это не возымело. Напротив, Андрюкайтис в Литве назвали «агентом Росатома» и даже «рупором Кремля».

Несмотря на то, что в экспертные комиссии входят литовские специалисты, и они же консультировали работников БелАЭС насчет строительства станции, свои нападки на Минск Вильнюс вряд ли прекратит. Маловероятно, что литовских политиков успокоит заключение даже Еврокомиссии. Однако так или иначе Литве придется смириться с тем, что в Белоруссии будет построена атомная электростанция.