Москва, 2 октября, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации обнародовало на странице в соцсети Facebook короткое видео, на котором видно, как двое неизвестных пытаются проникнуть на территорию собственности РФ в Сан-Франциско.

Рене Магритт. Шпион. 1928

«Представители спецслужб и полиции США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, нарушая тем самым международное право и собственное законодательство», — отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа текущего года власти США потребовали от РФ прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Москва это требование выполнила.

2 сентября в зданиях торгового представительства и генконсульства в Вашингтоне спецслужбы США провели обыски под предлогом того, что они велись уже после закрытия объектов, а значит не противоречили закону.

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