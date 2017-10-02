Ростов-на-Дону, 2 октября, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Самообложение жителей муниципалитетов внешне для самого населения не будет ничем отличаться от какого-либо налога. Изменения, вносимые государством в эту сферу, всегда воспринимаются простыми жителями как «еще один способ государства по сбору денег с простых людей». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

Evgeny Деньги

«К сожалению, рост уровня дохода населения не всегда успевает за инфляцией, поэтому часть населения всегда остро реагирует на еще одну угрозу для семейного бюджета, пусть даже с благими целями как это есть у самообложения. Сам законопроект на бумаге выглядит вполне логичным и интересным. Население скидывается и частично компенсирует затраты на строительство необходимых объектов, принимается решение только совместно, деньги берут не все, часть дает государство. Но с позиции обывателя выходит так, что тех денег, которые были сданы в виде обычных налогов, не хватило и принято решение добрать их в другой форме», — отметил эксперт.

По его мнению, для тех территорий, где население само готово собрать деньги на дорогу, детский сад или что-то еще, но такой возможности до этого не было, этот законопроект необходим. Но важно, чтобы власти не злоупотребляли такой возможностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о самообложении граждан. Но здесь стоит обратить внимание на то, что не все российские регионы поддерживают инициативу. Так, в образе «белой вороны» предстала Ростовская область, которая единственная отвергает нововведение. Отрицательный отзыв направило и Законодательное собрание, и правительство региона.

Согласно их мнениям, граждане могут расценить законопроект как перенос ответственности с властей на их карман.

«Предлагается принять новый налог», — высказал опасение депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), указав на возможность того, что он будет обязательным.

Вместе с тем «за» высказались Дагестан, Алтай, Татария, Забайкальский край, Новгородская область, Орловская, Самарская, Саратовская области, Севастополь. В остальных случаях мнение не выявлено, поскольку мнение парламента и администрации субъекта Федерации расходятся.