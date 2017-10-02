Минск, 2 октября, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Сегодня, 2 октября, в Белоруссии пройдет пробная перепись населения. Мероприятие состоится в Молодечненском районе Минской области в качестве подготовительного этапа перед переписью населения в 2019 году. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Пробная перепись будет проходить в течение 12 дней. За это время планирует опросить 15 тыс. человек, то есть примерно 2% населения Молодечненского района. Всех опрашиваемых выбирают случайным образом, им зададут по 49 вопросов, благодаря которым социологи надеются получить сведения о социально-экономической, национальной и демографической ситуации в стране. Обещают, что после завершения опроса все данные обезличат и защитят от несанкционированного использования.

Впервые в ходе пробной переписи населения не будут использовать бумажные носители. Чтобы автоматизировать ввод данных, будут использовать планшетные компьютеры. Причем респонденты, выбранные для участия в переписи, могут пройти опрос либо у себя дома, либо на стационарных участках. О том, когда станут известны результаты социологического исследования, в Белстате пока не уточнили.

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Напомним, что 24 ноября 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о переписи населения страны в 2019 году. Опрос проведут с 4 по 30 октября 2019 года благодаря специально подготовленным работникам, которых привлекают на безвозмездной основе, освобождая от работы или учебы на время участия в подготовке и проведении самой переписи (с сохранением работы, учебы, зарплаты, стипендии).

Как ранее передавал ИА REGNUM, переписи населения в Белоруссии проводились всего два раза после развала СССР. Первая состоялась в феврале 1999 года. Последнюю перепись проводили в 2009 году с 14 по 24 октября. По результатам социологического исследования 2009 года было опубликовано восьмитомное издание о численности и составе населения, национальном составе, образовательном уровне и так далее.

В частности, в ходе переписи населения 2009 года выяснилось, что количество людей, определяющих себя русскими, в республике сократилось и составляет 785,084 тысяч человек (8,3% от общей численности). В целом на момент опроса было зафиксировано 9,503 807 млн жителей, из которых 7,957 252 млн идентифицированы как белорусы. По мнению экспертов, дело в том, что многие русские решили себя причислить к титульной нации.

Социологи отмечали, что в Белоруссии не было войн и жестких гонений на русских и русскоязычных, не было массовых эпидемий и иных причин, по которым численность русских сократилась бы в физическом выражении. Именно поэтому этот вопрос заслуживает отдельного исследования. Как отмечала профессор Валентина Теплова, сегодня молодым людям в Белоруссии легче себя позиционировать в качестве представителей титульной нации, чтобы не провоцировать вопросы о «небелорусской национальности». Однако в целом это довольно комплексная проблема, на которую нельзя ответить однозначно, считает профессор.

В то же время важно понимать, что такое изменение в обществе РБ и самоидентификации русскоязычного населения могло быть спровоцировано политикой «белорусизации». Так, несмотря на то, что большинство жителей Белоруссии говорит на русском языке, в опросе многие из них указали своим родным языком «беларускую мову».

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