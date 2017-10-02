Москва, 2 октября, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Итоги приватизации 90-х годов негативно оценивают 73% жителей России. Положительные оценки этого процесса дают лишь 18% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Куприн. Металлургический завод. 1930

24% опрошенных считают, что разницы в эффективности работы государственных и частных предприятий нет.

По мнению 28%, частные предприятия работают более эффективно, чем государственные. Обратной точки зрения придерживаются 37% респондентов.

Национализацию, то есть передачу частных предприятий государству, поддерживает каждый второй житель России (56%).

Государству отдали бы предприятия нефтегазовой сферы, в частности, «Газпром», заводы и фабрики.

За приватизацию высказываются 25%, из них 80% затруднились назвать, какие компании следует отдать в частные руки.

В 90-е годы 33% граждане предпочитали или продать ваучеры (33%), или вложить в Чековый инвестиционный фонд (14%), 10% отдали ваучеры родственникам, 13% никак ими не распорядились.

Те, у кого не было ваучеров, при их наличии сейчас вложили бы их в ценные бумаги госкомпаний (46%) или продали бы (19%).

Отметим, в начале 2000-х годов 71% жителей России заявляли, что доверие к Владимиру Путину выросло, если бы он отменил итоги приватизацию.

Опрос проведен 27−28 сентября 2017 года. В опросе приняли участие Граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года в ходе Петербургского экономического форума бывший министр финансов РФ глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил приватизировать нефтеняной сектор в ближайшие 7−8 лет. По его мнению, государственный статус «скорее приносит вред этим компаниям, чем положительный эффект».

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