Москва, 2 октября, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Около половины (44%) жителей Москвы хорошо или очень хорошо относятся к мэру города Сергею Собянину, средне — 32%. Плохо относятся к градоначальнику 18% москвичей. Таковы данные опроса проведенного «Левада-центром».

Полина Волхова ИА REGNUM Москва

Хуже относятся к Собянину те, кто прожили в Москве всю жизнь, чем те, кто живет в столице не более 10 лет. Хорошее отношение к градоначальнику высказали лишь 41% коренных москвичей, против 59% новых жителей столицы.

Депутаты района, в котором проживают москвичи, устраивают лишь 12% опрошенных. Средне к ним относятся 27%, Оценивают работу депутатов муниципального собрания того или иного района города, как плохую 18% горожан. 44% затруднились ответить.

Основные проблемы, которые жителей Москвы, — это пробки (24%), плохие дороги (22%), высокие цены рост цен (17%), нехватка парковок для автомобилей и проблемы ЖКХ (15%), проблемы здравоохранения и общественного транспорта (12%).

Меньше всего москвичей беспокоит благоустройство города плиткой, реновация (снос пятиэтажек) и нехватка спортивных секций (по 3%).

Опрос проведен 23−31 августа 2017 года по выборке населения Москвы среди 506 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мэром Москвы Сергей Собянин был избран в октябре 2010 года. Главными проблемами, которые хотел бы решить градоначальник на своем посту, Собянин тогда назвал пробки и коррупцию.

В 2018 году пройдут выборы мэра Москвы. Сергей Собянин не исключает вероятности того, что будет повторно баллотироваться на мэра. В одном из интервью он сказал: «Поживем — посмотрим!».

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