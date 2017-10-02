Красноярск, 2 октября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Александр Усс, совсем недавно приступивший к исполнению обязанностей губернатора Красноярского края, обозначил «стратегическую задачу» — сделать так, «чтобы край набрал настоящую высоту» и «избавился от крена в сторону некоторой провинциальности». Также он заявил о намерении «подтянуть малый и средний бизнес, вдохнуть жизнь в сёла». Однако, по мнению красноярского политолога Юрия Москвича, встаёт вопрос, где взять для этого ресурсы.

Александр Паниотов, krskstate.ru Врио губернатора Красноярского края Александр Усс общается с журналистами

«Есть некое мнение, которое заключается в том, что такое долгое ожидание назначения врио связано с тем, что в Москве не договорились о преемнике. И, возможно, кто-то из преемников, который планировался администрацией президента, отказался. И в этом смысле итоговый выбор человека из Красноярского края оказался вынужденным», — сказал Юрий Москвич в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По словам политолога, процедура ротации губернаторов была определена достаточно давно и имеет четыре показателя — социальное развитие, финансовое и экономическое развитие, рейтинг действующего губернатора и наличие или отсутствие конфликтов в элитных средах.

«Красноярский край и лично теперь уже бывший губернатор Виктор Толоконский не удовлетворяли этим показателям. 72−77-е место в рейтинге губернаторов в течение долгого времени. 43-е место по качеству жизни. Большие столкновения в элитах… И в этой ситуации вопрос о снятии Толоконского встал, может быть, ещё год назад. И это не было неожиданностью», — рассуждает эксперт.

Юрий Москвич подчеркнул, что неожиданностью как раз стало назначение Александра Усса врио губернатора:

«Конечно же, он хорошо знает местные проблемы. Но он знает их как председатель Законодательного собрания. Эксперты, люди во власти обсуждали с их точки зрения понятную доктрину Путина — обновление губернаторского состава для нового плана экономического развития России через определённое количество ведущих регионов, поддержка ослабевших регионов. И вдруг в Красноярском крае назначается человек, который фактически, в той или иной степени, сопричастен к не очень успешным результатам развития региона. Да, Усс давно хотел быть губернатором, и в 2002 году, как заявляют многие, он почти выиграл выборы, но решение было в пользу Хлопонина (Александр Хлопонин был губернатором Красноярского края с сентября 2002 по январь 2010 года — прим. ИА REGNUM ). И все говорят, что если бы Усс стал губернатором после Хлопонина, это было бы ожидаемо, естественно. И тогда, когда в крае ещё были серьёзные финансовые ресурсы, он имел бы возможность адаптироваться, перейти от позиции законодателя к позиции действующего главы региона».

А сейчас, продолжает политолог, необходимо «полностью менять систему принятия решений», и это невозможно сделать за год.

«Долги края — более 95 миллиардов рублей (по данным Минфина РФ, госдолг Красноярского края по состоянию на 1 сентября 2017 года составлял 95,9 млрд рублей — прим. ИА REGNUM ). 70% долгов взяты в банках. Реструктуризация правительства может помочь отодвинуть оплату только 30% долгов. Каким образом это сделать? Все политики края имеют низкий рейтинг. У Усса рейтинг чуть повыше, но сумеет ли он сделать его достаточным для победы на выборах в сентябре 2018 года?» — задаётся вопросом эксперт.

По мнению Юрия Москвича, Виктор Толоконский «не смог договориться со многими элитами».

«Он договорился лишь с небольшой частью элит. Но в Красноярском крае есть определённая традиция. Так исторически сложилось, что главная задача губернатора края — привлекать деньги в край. А смог ли это сделать Толоконский в эти тяжёлые, сложные годы, когда прекратились инвестиции, когда продолжаются последствия экономического кризиса? И в этой ситуации не очень понятно, на основе каких ресурсов будет работать Усс. Он, может быть, и будет стараться, но очень многие эксперты опасаются, что объективная ситуация такова, что результатов следует ожидать немного», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 27 сентября 2017 года Виктор Толоконский, который руководил Красноярский краем с 2014 года, объявил о своём намерении уйти в отставку: «Я ухожу и даже уезжаю». Уже 28 сентября Толоконского видели в родном для него Новосибирске.

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При этом ни 27, на 28 сентября указа президента РФ Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий Толоконского ещё не было.

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Врио главы края был назначен лишь 29 сентября. Им стал 62-летний Александр Усс, который руководит Заксобранием Красноярского края ещё с прошлого века, с 1998 года.

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Судя по всему, это назначение стало неожиданностью для самого Усса.

«Насколько это назначение было ожидаемо для меня? В недавней ретроспективе я об этом даже не думал, и никаких идей по этому поводу не было, коль скоро год назад (в сентябре 2016 года — прим. ИА REGNUM ) меня в пятый раз избрали председателем Законодательного собрания, причем единогласно. Тогда подумал, что, отработав этот срок, можно будет спокойно уйти. Но поступило предложение — и в таких ситуациях говорить «нет, я хочу спокойной жизни» не принято, да и неправильно было бы с человеческой точки зрения, как-то не по-мужски. Хочу сказать искреннее спасибо президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, с которым у нас состоялась короткая беседа. Будем работать!» — прокомментировал он (цитата по материалам пресс-службы краевого парламента — прим. ИА REGNUM ).

Добавим, у Александра Усса есть определённое преимущество. Он является для жителей Красноярского края «своим». По словам политолога Сергея Комарицына, в течение 20 лет регионом, по сути, управляют «чужие люди, варяги», и Толоконский тоже так и не сумел стать здесь своим.

Сможет ли Усс стать управленцем, который сумеет «встряхнуть» Красноярский край и вывести его из состояния политического застоя, покажет время. Однако на сегодняшний день задачи, которые обозначил для себя сам Усс, видятся достаточно амбициозными:

«Есть и ряд перспективных задач. Главная из них заключается в том, чтобы Красноярский край набрал настоящую высоту, избавился от некоторого крена в сторону провинциальности. У нас мощные люди, сильнейшие природные ресурсы, крупные базовые предприятия, являющиеся гордостью страны и важные для мировой экономики в целом. Нам надо подтянуть малый и средний бизнес, вдохнуть жизнь в сёла. Мы находимся на острие того, что называется восточным вектором развития России, о котором сказал президент несколько лет назад в одном из своих посланий. Поэтому именно красноярцы должны стать авторами амбициозных, в хорошем смысле слова, идей федерального уровня, а самое главное, начать их претворение на Красноярской земле».