Вашингтон, 2 октября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Фильм ужасов «Оно» Андеса Мускетти вновь возглавил рейтинг кинопроката США, картине за минувшие выходные удалось собрать более $17,3 млн, об этом 1 октября сообщило издание Collider.

Цитата к/ф «Оно». реж. Андрес Мускетти . 2017. США. Канада Клоун

Лента Дага Лаймана «Сделано в Америке» с Томом Крузом в главной роли собрала за первые выходные проката примерно на $300 тыс. меньше и заняла второе место в списке.

На третьей строчке рейтинга разместился шпионский боевик «Kingsman: Золотое кольцо», ему удалось заработать $17 млн. Таким образом, общие сборы картины составили более $66,7 млн.

Четвертое место досталось творению Чарли Бина, Боба Логана и Пола Фишера «Лего Фильм: Ниндзяго». Общая прокатная касса боевика-конструктора за второй уик-энд составила около $35,6 млн, результата прошедших выходных — $12 млн.

Замыкает ТОП-5 кинопроката США фантастический фильм «Коматозники» Нильса Ардена Оплева. За премьерные выходные он смог собрать около $6,7 млн. Стоит отметить, что бюджет картины составил около $20 млн.

Напомним, в основу фильма «Оно» лег роман Стивена Кинга. Премьера картины прошла 7 сентября 2017 года. При бюджете в $35 млн картина уже собрала только в США более $291 млн. Общемировые сборы за три уик-энда составили более $553 млн.