Москва, 2 октября, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Художественный фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова за первые выходные показа смог собрать в российском прокате более 122 млн рублей и вышел в лидеры, об этом 2 октября сообщил портал Life.

Цитата из к/ф «Крым». реж Алексей Пиманов. 2017. Россия Поцелуй

На большие экраны картина вышла 28 сентября 2017 года, слоган фильма: «С любимыми не расставайтесь». Алексей Пиманов выступил в качестве режиссера, сценариста и продюсера картины, соавтором сценария является Владимир Брагин.

Согласно синопсису киноленты, это картина «о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе». События в фильме происходят весной 2014 года на фоне исторических событий.

Главные Роли в фильме сыграли Роман Курцын (Саша) и Евгения Лапова (Алёна). Также в фильме снялись такие актеры как Борис Щербаков, Павел Трубинер и Павел Крайнов.

Как ранее писали СМИ, инициатором создания фильма был министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Его идея была одобрена президентом и в апреле 2014 года началось написание сценария.

Предпремьерный показ фильма состоялся 25 сентября 2017 года в Симферополе, а премьера прошла в 27 сентября в Государственном Кремлевском дворце.