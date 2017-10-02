Магаданская область, 2 октября, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Жителей Магаданской области до 10 октября будет под кризисным управлением Росавиации перевозить авиакомпания «ВИМ-Авиа», а после пассажиров заберут «Аэрофлот» и «Россия». Такое заявление сделал губернатор Магаданской области Владимир Печёный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vim-avia.com «ВИМ-Авиа»

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Под кризисным управлением Росавиации до 10 октября в Магадан пассажиров будет доставлять «ВИМ-Авиа». Воздушные судна решено заправлять за счёт средств федеральной казны.

По словам Владимира Печёного, на даты позже 10 октября колымчан не очень много, домой их будут доставлять подсадкой на самолёты «Аэрофлота» и «России».

"По замещению выбывшей компании на колымском рынке авиаперевозок, предложения, по крайней мере на летний период, есть», — добавил Владимир Печёный.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росавиации, 10 компаний выразили готовность осуществлять перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа». Из федеральной казны будет выделено 200 млн рублей на компенсацию затрат перевозчикам.