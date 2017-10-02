Запад наивно надеется, что Россия совершит камбэк: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 2 октября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Надежда на камбэк: генерал НАТО заявил, что Запад нуждается в России;
- Готовил переворот? В Киргизии арестован соратник кандидата в президенты;
- Несмотря на риски: съезд украинского народа пройдёт в Крыму;
- Усмотрели очевидное: Роскомнадзор не нашёл экстремизма в статьях белорусских авторов REGNUM;
- «Придумывают»: Молдавия хочет снять в Приднестровье фильм про композитора-русофоба.