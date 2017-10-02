Барселона, Испания, 2 октября, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Более 840 человек получили травмы в ходе стычек с полицией, сопровождавших референдум в Каталонии. Такие данные приводит министерство здравоохранения региона на странице в Twitter.

Pere prlpz Демонстрация 1,5 млн человек за независимость Каталонии

«В общей сложности 844 людям понадобилась медицинская помощь», — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось о 700 пострадавших в ходе плебисцита. МВД Испании объявило о 33 пострадавших правоохранителях, направленных в школы, где работали избирательные участки.

Читайте также: Столкновения в Каталонии: Ранены более 30 правоохранителей

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября жители Каталонии могли проголосовать «за» или «против» провозглашения независимости региона от Испании. Референдум завершился в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

По данным каталонских властей, участие в голосовании приняли более 2 млн 260 тыс. человек. Итоги обработки 95% бюллетеней показали, что в поддержку автономии высказались 90,09% избирателей — более 2 млн 20 тыс. человек. Не поддержали инициативу менее 8%, около 177 тыс. избирателей.

По окончании голосования глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил о том, что жители региона отстояли свое право на суверенитет. Испанский премьер-министр Мариано Рахой ранее заявил о том, что никакого референдума в Каталонии не было.

Читайте также: За суверенитет Каталонии проголосовали 90% избирателей