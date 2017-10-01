Барселона, Испания, 1 октября, 2017, 21:31 — ИА Регнум. В Каталонии закрылись избирательные участки на референдуме о независимости. Как сообщает испанская центральная газета El Pais, которая последовательно выступала и выступает против референдума, за медицинской помощью обратился 761 человек. Среди них абсолютное большинство — жертвы действий полиции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, избирательные участки, на которых жителям Каталонии предлагалось проголосовать «за» или «против» образования независимой республики, открылись 1 октября в 10:00 мск.

Центральное правительство в Мадриде, которое считает референдум незаконным, направило в регион усиленные отряды Национальной полиции и Гражданской гвардии.

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