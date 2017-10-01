Москва, 1 октября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Роскомнадзор не нашел экстремизма в текстах авторов ИА REGNUM, арестованных в Белоруссии в декабре 2016 года. Такой ответ на свой запрос, как передает 21. by, получили жены арестованных Сергея Шиптенко и Юрия Павловца.

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

«В Роскомнадзор мы отправили публикации, в которых экспертная комиссия нашла признаки экстремизма, — говорит супруга одного из арестованных Любовь Павловец. — Они же легли в основу обвинения Юры и Сергея».

Согласно заключению Роскомнадзора, в материалах отсутствуют признаки нарушения российских законов «О СМИ» и «О противодействии экстремистской деятельности».

ИА REGNUM неоднократно заявляло о том, что дело авторов агентства сфальсифицировано, а власти Белоруссии, потворствуя росту агрессивного национализма и русофобии в республике, аналогично тому, как это происходит на Украине с 2014 года, с декабря 2016 года ведут политическое преследование авторов и сотрудников ИА REGNUM по надуманным обвинениям в разжигании межнациональной розни, по которым им грозит до 12 лет лишения свободы.

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