Барселона, Испания, 1 октября, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Более 450 человек пострадали при столкновениях с сотрудниками полиции в ходе референдума в Каталонии. Об этом заявила мэр Барселоны Ада Колау на своей странице в соцсети Twitter.

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«Более 460 человек уже пострадали в Каталонии, — написала Колау. — Как мэр Барселоны, я требую, чтобы действия полиции в отношении беззащитного населения были немедленно закончены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона от Испанского королевства. Официальный Мадрид считает этот референдум незаконным и противодействует ему всеми возможными способами.

Отряды Национальной полиции и Гражданской гвардии блокируют избирательные участки, вокруг которых разворачиваются столкновения с гражданскими активистами.

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