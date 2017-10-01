Бишкек, 1 октября, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии арестовали депутата республиканского парламента Канатбека Исаева в рамках уголовного дела, возбужденного генеральной прокуратурой по факту приготовления к вооруженному захвату власти и дестабилизации ситуации в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Gknb.gov.kg Государственный комитет национальной безопасности Киргизии

«Исаев, являясь активным сторонником кандидата на должность президента Омурбека Бабанова, в сговоре с представителями организованных преступных группировок для организации массовых беспорядков и последующего насильственного захвата власти подготавливали молодых людей, в том числе членов ОПГ, для использования их в противоправных акциях во время и после президентских выборов под предлогом фальсификации итогов голосования», — пояснили в ведомстве причину ареста.

По имеющейся у следственных органов информации, Канатбек Исаев передал крупную сумму денежных средств представителям организованных преступных группировок. Впоследствии их также арестовали.

ИА REGNUM напоминает, что выборы главы государства в Киргизии назначены на 15 октября 2017 года. На должность президента этой страны претендуют 12 кандидатов. Бывшие премьер-министры Сооронбай Жээнбеков и Омурбек Бабанов являются кандидатами-фаворитами.

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